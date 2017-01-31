FETÖ, ByLock’ta da hücre tipi yapılanmış

FETÖ'nün, kriptolu haberleşme programı ByLock'ta, örgütün kilit isimlerinin ifşa olmasını önlemek için aldığı önlemler deşifre edildi.



AMAÇ DEŞİFRE OLMAMAK

ByLock, MİT tarafından deşifre edilmişti. Programın Litvanya'da bulunan ana servis sağlayıcısını ele geçiren MİT'in bilişim uzmanları, FETÖ'nün gizli yazışma ağını ortaya çıkararak, 15 Temmuz darbe girişimi soruşturmalarına da ışık tuttu. ByLock kullanıcı sayısının da yaklaşık 215 bin olduğu belirlenirken, örgütün geliştirdiği yazılımla kriptolu hale getirdiği programla ilgili dikkat çeken bazı noktalar ortaya çıkarıldı. FETÖ'nün, gizli haberleşme ağına katılan üyelerinin deşifre olmaması için "hücre tipi" bir yapılanma geliştirdiği belirlendi. Programı da kendi örgüt yapısı gibi hücrelere ayıran FETÖ, sisteme katılan tüm üyelerin birbirini görmesini önlemek için hiyerarşik birimlere ayırdı. Buna göre TSK, Emniyet, yargı, bürokrasi, iş dünyası ve bakanlıklardaki örgüt üyelerinin ayrı ayrı gruplar halinde birbirleriyle iletişime geçtiği tespit edildi. Programdaki yapılanmanın terör örgütü içindeki "Mahrem hizmetler sorumlusu, imam, abi ve abla" hiyerarşisine göre sınıflandırıldığı, sisteme katılan örgüt elemanlarının yalnızca bağlı bulunduğu kişileri ve içinde yer aldıkları grubu görebildiği kaydedildi. Örgüt yöneticileri kontrolünde kurulan grupların, 3, 5 ve 7 kişilik gruplardan oluştuğu belirlendi. 8 haneden başlayıp 30 haneye kadar ulaşan şifreler kullanan örgütün, deşifre olma riskini ortadan kaldırmayı amaçladığı belirtildi.