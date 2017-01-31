Fetullah Gülen’in o evlere taktığı isimler kendi konuşmasında!

Fetullahçı Terör Örgütü’nün üniversite ayağına ilişkin davalardan olan Marmara Üniversitesi iddianamesi tamamlandı. Örgüt faaliyetlerinin temelden akademiye kadar ele alındığı iddianamede çarpıcı bilgiler yer aldı. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in yıllar önce kayıtlara geçen konuşmasını da ortaya çıkaran iddianamede ‘Işık evleri’ tabir edilen hücre evlerinin yapısı ve örgüt liderinin bu evlere taktığı diğer isimler belirtildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün Marmara Üniversitesindeki yapılanmasına ilişkin tutuklu 15 sanık hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianamede Işık Evleri tabir edilen evlere Örgüt liderinin verdiği isimler de zikredildi.

FETULLAH GÜLEN: "BU EVLERE ŞARJ EVLERİ DENEBİLİR"

Buna göre kimsesiz olanların yanısıra ailelerinin sağlayamayacağı imkanlarla örgüte duygusal yakınlığı sağlanan öğrencilerin erken yaşta militanlaştırıldığı evler için Fetullah Gülen "İbni Erkam evleri, şarj evleri ve meçhul evler" diyor

Ortaya çıkarılan kendi konuşmasından alınan bu ifadeler için iddianamede "yeni elemanların örgüt ideolojisi doğrultusunda şarj edilerek bireysel dönüşümlerinin gerçekleştirildiği ve "tek tip kişilik" oluşturulduğu yerlerdir" denilerek Gülen'in konuşmasına yer veriliyor;

İNSANLAR BURADA DOLAR, BOŞLUKLARA BOŞALIRLAR!

Örgüt lideri Işık Evleri'nin fonksiyonunu şöyle anlatmaktadır: "Bu evlere şarj evleri denebilir. Bu evlerde planlar, projeler üretilir, (…) ve bu evlerde yetişen adamlar dünyanın fethine açılırlar, (…) insanların gönüllerine girmeye çalışırlar. Bu evler bir doldurma ve boşaltma yerleridir, insanlar burada dolar ve sonra gider boşluklara boşalırlar, boşalmış sinelere, (…) şabloncu nesilleri mamur hale getirmek, donatmak için adeta tezgah gibi işler bu evler(…)

"YOLSUZ, YÖNTEMSİZLERİ MAMUR EDEN MEÇHUL EVLER"

Bu evler sızın bildiğiniz gibi öyle minaresi olan, ezen okunduğu zaman herkesin içine gittiği malum evler değildir, meçhul ev, kelime karakteristik olarak seçilmiştir, belirsiz evlerdir, (…) belirsiz evler, bir kere zaman itibariyle ne zaman ortaya çıkacakları belirsizdir bunların."