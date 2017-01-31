Gaziosmanpaşa'da polise silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Gaziosmanpaşa'da dur ihtarına uymayan şüpheliler ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sırasında şüphelilerin ateş açması üzerine 1 kişi vurularak etkisiz hale getirilirken 1 kişi de yaralı olarak ele geçirildi.

Gaziosmanpaşa'da düzenlenen narkotik operasyonu sırasında dur ihtarına uymayan şüphelilerle polis arasında kovalamaca yaşandı. Şüphelilerin kaçışı sırasında ateş açması üzerine çatışma çıktı. Çatışma sonrasında şüphelilerden 1'i ölü ele geçirilirken 1 kişide yaralı olarak etkisiz hale getirildi.



Gaziosmapaşa'da düzenlenen narkotik operasyonu sırasında devriye görevi yapan resmi ekipler şüpheli bir otomobil sürücüsüne dur ihtarında bulundu. Ekiplerin dur ihtarına uymayan şüphelilerle kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sırasında şüpheliler polis ekiplerine ateş açmaya başladı. Bunun üzerine kaçan şüphelileri yakalamak için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Kovalamaca sırasında şüpheli şahsın kullandığı otomobil ekip aracına çarptı. Meydana gelen kazada resmi ekipler yara almazken şüpheliler araçla kaçmaya devam etti. Bölgeye sevk edilen destek ekiplerin yardımıyla şüpheliler Gaziosmanpaşa, Sarıgöl Mahallesi'nde bulunan bir ara sokakta sıkıştırıldı. Etrafı çevrilen şüphelilerin tekrar ateş açması üzerine bölgede bulunan Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne bağlı timler operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyon sonucunda şüphelilerden 1'i ölü ele geçirilirken 1 kişi de yaralı olarak etkisiz hale getirildi. Yaralı olarak ele geçirilen şüpheli olay yerine gelen ambulans yardımıyla hastaneye kaldırıldı.



Şüphelilerden 1'inin hayatını kaybetmesi üzerine Olay Yeri İnceleme ekipleri çalışma başlattı. Çalışma sırasında hayatını kaybeden şüphelinin kimlik bilgilerinin tespit edilmesi için parmak izi alındı.Bunun yanı sıra şüphelilerin kullandığı otomobilde de inceleme yapıldı. Yapılan olay yeri inceleme çalışmalarının ardından şüphelinin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.