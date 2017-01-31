Gülen talimat vermiş, Ercan Gün 109 bin TL yatırmış

Hrant Dink soruşturmasında tutuklanan FOX TV Haber Müdürü Ercan Gün, Fetullah Gülen talimat verince ne yapmış?

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in 19 Ocak 2007'de Şişli'de uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin soruşturmada tutuklanan Fox TV Haber Müdürü Ercan Gün'ün, FETÖ/PDY bağlantıları ortaya çıkmaya devam ediyor. Gün'ün, Fetullah Gülen'in talimatıyla Bank Asya'yı kurtarmak için seferber olduğu, 31 Aralık 2014 tarihinde Bank Asya'ya 109 bin 383 TL'ye çıktığı ortaya çıktı.

GÜLEN TALİMAT VERMİŞ, ERCAN GÜN BANK ASYA'YA 109 BİN TL YATIRMIŞ

Ercan Gün'ün, 15 Temmuz 2014 tarihinde 0 TL olan hesap bakiyesinin 31 Temmuz 2014 tarihinde 98 bin 319 TL'ye yükseldiği, bu tarihten 31 Aralık 2014 tarihine kadar ise artarak 109 bin 383 TL'ye çıktığı belirlendi.

Ercan Gün'ün, 31 Ocak 2015 tarihinde hesap bakiyesinin 400 TL dolaylarına indiği, 31 Mart 2015 tarihinde 20 bin 83 TL, 30 Nisan 2015 tarihinde 44 bin 481 TL'ye yükselen hesap bakiyesinin 31 Mayıs 2015 tarihinde 10 TL olduğu tespit edildi.

HRANT DİNK CİNAYETİ SORUŞTURMASINDA TUTUKLANDI

FOX TV Haber Müdürü Ercan Gün, Hrant Dink cinayetinde delil karartmakla suçlanıyor.

Ercan Gün'ün, Hrant Dink cinayetinin işlendiği 19 Ocak 2007'de FETÖ/PDY üyeleri Bugün Gazetesi Eski Washington temsilcisi Adem Yavuzarslan, Kanaltürk Eski Ankara Temsilcisi Faruk Mercan ve Zaman gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı ile yoğun telefon irtibatında bulunduğu, bu kişilerce Samsun iline gönderildiği, burada bulunduğu sırada kullanımındaki cep telefonundan Samsun İl Jandarma Komutanlığı santralini aradığı tespit edildi.

Bir süre Jandarma santraliyle görüşen Ercan Gün'ün sonra cep telefonunu kapatarak Jandarma görevlileri ile gizli bir buluşma gerçekleştirdiği algısını oluşturup İstanbul'a döndüğü belirlendi. Aslında Gün'ün Jandarma ile hiç buluşmadığı tespit edildi.

Ercan Gün'e FETÖ mensuplarınca Ogün Samast'ın gözaltındaki fotoğrafının teslim edildiği, yayınlanmasının sağlandığı ifade edildi. Ogün Samast'ın elinde Türk bayrağı bulunduğu halde Atatürk'ün bir sözü önünde çekilmiş fotoğrafının Samsun İl Jandarma Komutanlığı'nda çekilmiş gibi kurgu yapıldığı ve Ergenekon operasyonlarının zemininin hazırlandığı tespit edildi.

Hrant Dink cinayetinin arkasında ulusalcı grubun olduğu algısı oluşturularak FETÖ'nün amaçları doğrultusunda görsel medyada yayınlandığı bildirildi.

Ercan Gün, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Gökalp Kökçü tarafından yürütülen Dink cinayeti soruşturması kapsamında 25 Ağustos 2016 tarihinde FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanmıştı.

kaynak: sabah.com.tr

