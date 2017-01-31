HDP İl Başkanı ve 4 kişiye hapis cezası

Bolu'da, polis baskınında ölü ele geçirilen PKK'lı 2 teröriste yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla tutuksuz yargılanan 9 sanıktan, aralarındda HDP Bolu İl Başkanı Özgür Günaydın'ın da bulunduğu 5'i, 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı, 4'ü beraat etti.

Geçen yıl 5 Nisan'da Paşaköy Mahallesi'nde bir apartman dairesine Polis Özel Harekat ekiplerinin düzenlediği operasyonda canlı bomba eylemi hazırlığında olan PKK'lı teröristler Serdar Kayaardı ve Ömer Bayram, çıkan çatışmada ölü ele geçirildi. Operasyonun ardından 4'ü tutuklanan 8 üniversite öğrencisi ile daha sonra tutuklanan HDP İl Başkanı Özgür Günaydın hakkında, 'teröristlere yardım ve yataklık yapmak', 'terör örgütüne üye olmak' suçlarından ayrı ayrı dava açıldı. İki dosya yargılama aşamasında birleştirildi. Tutuklu 4 öğrenci daha önce, HDP'li Günaydın da geçen celse tahliye edildi.

Tümü tutuksuz olan sanıklar, Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen karar duruşmasına katılmadı. Sanıkların avukatları, son savunmalarını yaparak müvekkillerinin beraatlerini talep ettiler. Mahkeme, sanıklardan HDP'li Özgür Günaydın ile öğrenciler Gıyaseddin Ö., Bilal T., Ahmet Y. ve Mazlum E.'ye, 'teröristlere yardım ve yataklık' suçundan 3 yıl 1 ay 15'er gün hapis cezası verdi. Diğer 4 sanık ise beraat etti.