İstiklal Caddesi'nde yangın paniği!

İstanbul Beyoğlu'nda tadilat yapılan bir binanın çatısında çıkan yangın, İstiklal Caddesi’nde sinema salonu, restoranlar ve bowling salonunun bulunduğu bir binaya sıçradı. Yangının büyümemesi için çaba gösteren 2 kişi dumandan etkilenip baygınlık geçirdi. İtfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarılan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Şehit Muhtar Mahallesi Kurabiye sokak üzerinde tadilat halindeki bir binanın çatısında başlayan yangın büyüdü. İstiklal Caddesi üzerinde içinde sinema salonu, restoranları ve bir bowling salonunun bulunduğu binaya sirayet eden yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.



İTFAİYE 2 KİŞİYİ DUMANLARIN İÇİNDEN ALDI



Bu sırada kendi çabalarıyla alevleri durdurmaya çalışan 2 kişi dumandan etkilendi ve baygınlık geçirdi. Bu kişileri itfaiye ekipleri kurtardı ve binadan çıkardı. Ambulansa konulan yaralılar hastaneye götürüldü.



İTFAİYECİLER BİTKİN DÜŞTÜ AMA YANGINI SÖNDÜRDÜ



3 itfaiye takımının müdahale ettiği yangın yoğun çabalar sonucu söndürüldü. Soğutma çalışmalarının ardından dışarıya çıkan itfaiye erlerinin bitkin düştükleri görüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.