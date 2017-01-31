Nefes veren ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın FaceTime’dan görüşerek arzusunu gerçekleştirdiği 15 Temmuz gazisi Mehmet Yaman’ın babası: Bu görüşme onu yeniden hayata bağladı. Ziyaret sonrası 5 saat cihaz olmadan nefes aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın demokrasi gazisi Mehmet Yaman'a yaptığı çifte sürpriz onu hayata bağladı. FETÖ'nün darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kafasına isabet eden kurşunla beyni hasar gören gazi Mehmet Yaman'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım önceki gün sürpriz bir ziyarette bulundu. Tedavi gördüğü Amerikan Hastanesi'ne Başbakan Binali Yıldırım, Ümraniye'deki evine de Cumhurbaşkanı Erdoğan gitti. Erdoğan daha sonra gazinin evinden hastanedeki Başbakan Yıldırım'ın telefonuna FaceTime'dan görüntülü bağlanarak bir sürpriz daha yaptı. Gazinin babası Mustafa Yaman ile görüntülü olarak görüşen Erdoğan'ı karşısında gören Mehmet Yaman ise çok heyecanlandı. Baba Mustafa Yaman, bu sürpriz ziyaret sonrası gazi oğlunun yaşadıklarını şöyle anlattı: Günlerdir benim hiçbir dediğime kafasını sallayarak ya da gözlerini açıp kapatarak bile yanıt vermeyen Mehmedim, karşısında Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ı görünce heyecanlandı. 6 aydır yatağa mahkum. Umutları kırılmıştı. Ama bu sürpriz onu yeniden hayata bağladı. Mehmedimin yüzü gülüyor. Daha önce solunum cihazından bir saat ayrı kalırdı. Bu ziyaretten sonra sanki hayata sarıldı ve makinesiz halde 5 saat boyunca kendi kendine nefes almayı başardı.





'BU BİR MUCİZE'

Kahraman gazinin eşi Dilek Yaman ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ile evlerine ziyarette bulunmasına çok mutlu olduklarını söyleyerek, "Bu anlamlı ziyaret, bana ve çocuklarıma moral oldu. Allah razı olsun Cumhurbaşkanımız sesimizi duydu geldi. Çocuklarım elini öptüler. Çok zor günler geçirdik. Mehmet'in gözünü açması bile mucize iken gözleriyle, kafasıyla bize yanıt verir hale geldi. Bizi tanımaya başladı. Bunlar bile mucize. Ben artık daha da iyileşeceğine inanıyorum. Umutla evimize, çocuklarımızın yanına geri döneceği günleri bekliyoruz" diye konuştu.



SABAH, GAZİNİN SESİ OLDU

Bu ziyaretle birlikte SABAH, gazi Mehmet Yaman'ın sesi olmuş oldu. 6 aydır hastanede tedavi altında bulunan Mehmet Yaman'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı beklediğini sayfalarına taşıyan SABAH, 78 gün yoğun bakımda uyutulan Mehmet'in, tedavisinin her aşamasını okuyucularına duyurmuştu. Beynine isabet eden G3 mermisinden sıçrayan şarapnel parçasıyla ağır yaralanan Mehmet Yaman, ilk götürüldüğü Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde günlerce uyutulmuş, ardından Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'ne sevk edilmişti.





Başbakan Binali Yıldırım, demokrasi gazisi Mehmet Yaman'ı tedavi gördüğü Amerikan Hastanesi'nde ziyaret etti. Erdoğan da ziyarete gazinin evinden FaceTime'la eşlik etti.