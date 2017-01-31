Reina saldırganı polise ne gösterdi?

Mahmut Övür Reina saldırı ile ilgili daha önce yazdığı 'terörist-binbaşı' görüşmesinin ardından yeni bir ayrıntıya daha ulaştı ve sordu: Reina saldırganı polise o gece ne gösterdi? İşte Övür'ün yazısından ilgili bölüm:

Terörist, içeriden nasıl çıktığını şöyle anlatıyor:

"Flashbang elimde patladı. Sol elimden yaralandım, sakalım, saçım ve bıyığımın bir kısmı yandı. Öldüğümü zannettim, bir süre geçtikten sonra bir şey olmadığını anlayınca hafızam yerine geldi. Emekleyerek bir süre ilerledim, daha sonra ayağa kalkarak dışarı çıktım."

Reina saldırısıyla ilgili içeriden ve dışarıdan çekilmiş çok sayıda görüntü izledim. Teröristin içeriden çıkışıyla ilgili söyledikleri iç görüntülerle de doğrulanıyor.

Peki, sonra ne oluyor? Bence asıl enteresan ve insanı şoke eden yer burası. Katliam sonrası kapıda şöyle bir görüntü var: Terörist, içeriden çıkıyor ve Kuruçeşme tarafına doğru yürüyor. Sonra birden geri dönüyor. Yani Reina'nın kapısına doğru. Arkasından koşarak gelen bir polis nedeniyle bir an tedirgin oluyor.

Polis onu geçince, rahatlıyor ve yürüyerek tam Reina'nın kapısında duran kalabalık polis grubunun önüne geliyor. Sol eli cebinde. O sırada iki polis bunu durduruyor. Konuşmaya başlayınca şef olduğu anlaşılan bir polis daha geliyor. Teröriste bir şeyler soruyorlar. Adam, sol elini cebinden hiç çıkartmıyor. Polis de "niye çıkarmıyorsun elinde ne var?" diye hiç sormuyor. Polislere sağ eliyle sağ pantolon cebi hizasından bir şey gösteriyor. Büyük ihtimalle bir kimlik bu. Ve polisler adamı bırakıyorlar. O da elini kolunu sallayarak oradan uzaklaşıyor.

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TERÖRİST, REİNA’NIN KAPISINDA POLİSLERE NE GÖSTERDİ?