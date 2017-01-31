CHP'li Kadıgil'e tutuklama talebi

Sosyal medya üzerinden şehitlere, imamlara ve ezana saldıran CHP Parti Meclisi Üyesi Sera Kadıgil hakkında tutuklama talep edildi.

CHP Parti Meclisi Üyesi hukukçu Sera Kadıgil sosyal medya hesabı Twitter üzerinde şehitlere, ezana ve imamlara yönelik çirkin ithamlarda bulunarak çok sayıda provakatif tweet atmıştı.

GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde bir duruşma için bulunan Sera Kadıgil 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alanen aşağılama ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçları kapsamında gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube'ye bağlı polislerce gözaltına alınan Kadıgil ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Kadıgil'in emniyetteki işlemleri tamamlanması ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Umut Tepe tarafından sorgulanan şüpheli, atılı suç kapsamında tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Bilindiği gibi Sera Kadıgil Twitter üzerinden provakatif tweetler atarak büyük tepki toplamış, sonrasında hesabını korumaya alarak attığı skandal tweetleri temizlemiş ve Twitter hesabını yeniden herkese açmıştı.

İŞTE O ÇİRKİN TWEETLERİ

"O ezanlar ki şehadetleri dinin temeli ama benim yurdumun üstünde ebedi inkemesin artık nolur ya! Resmen ağzıma ağzıma okunuyor her sabah!!", "Hayatta hiçbir laftan tiksinmedim 'Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez'den tiksindiğim kadar", "#Van'a yardım göndermetin gebersin p..enkler" tiplerini gördükçe çok korkuyorum... Mesele Türk olmaksa siz olayı giç anlamamışsınız ve annem.", "Kapıda oynayan çocuklardan rahatsız olunca kızgın yağ dökem mi üstlerine? Ya da uykumdan uandıran ezan için camiyi asıp imamı mı keseyim?"