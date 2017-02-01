10 akademisyen kırmızı listeden ByLock’çu çıktı

FETÖ'nün Marmara Üniversitesi'ndeki yapılanmasına ilişkin soruşturmada 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan 15 tutuklu akademisyenden 10'u kırmızı kategoride ByLock kullanıcısı çıktı.

Akademisyenler, ifadelerinde ağız birliği etmişçesine "Biz bu programı telefonumuza yüklemedik" dedi. İşte akademisyenlerin ifadeleri:

Yrd. Doç. Dr. Gerçek Şahin Yücel: "Evime gelen kişiler tarafından ByLock internet hattım üzerinden indirilip kullanılmış olabilir.



MÜ Genel Sekreterlik'te görevli Abdullah B. (mavi kategori): "Bir kere ABD'ye gittim. Hiçbir şekilde ByLock kullanmadım. Bank Asya'da hesabım vardı. Zaman gazetesine bir süre aboneydim."



Araştırma Görevlisi Ahmet K.: ByLock'u FETÖ'nün kullandığını medyadan öğrendim. Ben hiç kullanmadım ve yüklemedim.



Doç. Dr. Ali D.: Bu programın varlığından 15 Temmuz'dan sonra haberim oldu. Kurmadım, kullanmadım. Telefonuma başkaları tarafından yüklendiğini düşünüyorum. Kırmızı listedeki Bylock'çu akademisyenler şöyle; Doçentler Hakan Kaptan, Aşkın Şeker, Yusuf Kılınç, yardımcı doçent Gerçek Şahin Yücel, araştırma görevlileri Ahmet Bostan, Ahmet Berk Kurtuluş, Emir Şahin, İbrahim Çam, mühendis İbrahim Gür, sağlık teknikeri Beyza Gürcü.