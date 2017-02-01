ABD, PYD’ye zırhlı araç verdi

Suriye Demokratik Güçleri (SDG), ABD Başkanı Trump'ın göreve başlamasından bu yana kendilerine desteğin arttığını iddia etti. Terör örgütü PYD'nin omurgasını oluşturduğu SDG, ABD yönetiminin ilk kez kendilerine zırhlı araç sağladığını da ileri sürdü. SDG sözcüsü Talal Silo, zırhlı araç ve personel taşıyıcılarının 4-5 gün önce bölgeye ulaştığını belirtti. Silo daha önce hafif silah ve mühimmat desteği aldıklarını da ifade etti. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) sözcülerinden Binbaşı Adrian Rankine Galloway, SDG'ye zırhlı araç verdiklerini doğruladı.