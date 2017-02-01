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'a şok

  • Giriş Tarihi: 1.2.2017 12:38 Güncelleme Tarihi: 1.2.2017 13:47
Bekir Coşkun'a şok soruşturma
Bekir Coşkun'a şok soruşturma

Sabah.com.tr’nin dünkü yayını yargıyı harekete geçirdi. Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı, millete hakaret eden Sözcü Gazetesi yazarı hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama suçundan açtı.

Dünkü köşe yazısında Cumhurbaşkanlığı sistemi üzerinden halka küfür ve hakaret eden hakkında açıldı.

Millete hakaretler yağdıran Coşkun hakkında TCK. 216/1-2-3 madde ve fıkra uyarınca halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama suçundan resen soruşturma açıldı. Bekir Coşkun hakkındaki soruşturma İstanbul/Küçükçekmece Cumhuriyet savcılığı tarafından yürütülüyor.

SABAH.COM.TR DUYURMUŞTU

Coşkun'un küfür ve hakaretlerini Sabah.com.tr duyurmuş Gazeteci Cem Küçük de yaptığı özel değerlendirmede Coşkun'un nefret suçu işlediğini belirtmişti.

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