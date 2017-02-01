X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER Dışişleri Bakanlığından İsrail’e kınama!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

ndan ’e !

İHA
  • Giriş Tarihi: 1.2.2017 23:51 Güncelleme Tarihi: 2.2.2017 00:03
Dışişleri Bakanlığından İsrail’e kınama!
Dışişleri Bakanlığından İsrail’e kınama!

, ’in işgal altındaki Filistin topraklarında ilave 3 bin konuta daha onay vermesini kınadı.

ndan yapılan açıklamada, " Hükümeti'nin işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşimlerde ilave 3 bin konuta daha onay vermesini kınıyoruz. Uluslararası toplumun sürekli uyarılarına rağmen İsrail'in kalıcı barış zeminini ve iki devletli çözüm imkanını tehdit ve tahrip eden bu tür hukuk dışı adımlara devam etmesi kaygı uyandırmaktadır" denildi.