Erdoğan, Gözyaşı ve ailesini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Suriye'nin İdlib kentinde rejim birliklerine ait savaş uçaklarından atılan varil bombası nedeniyle iki bacağını, sağ el parmaklarını ve gözlerini kaybeden babası Nasır için yardım talebinde bulunan 5 yaşındaki Suriyeli Gözyaşı ve ailesiyle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde, Gözyaşı ve kardeşi Sidre'nin yanı sıra babası Mamun Halit Nasır da yer aldı. Erdoğan çiftiyle bir süre sohbet eden Gözyaşı ve kardeşine Erdoğan çifti çeşitli hediyeler verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sohbet sırasında gözlerini ve bacaklarını kaybeden baba Nasır'ın sürekli elini tuttu. Gözyaşı'nın, rejim birliklerinin bombardımanında gözlerini kaybeden babası için, "Benim gözlerimi alıp, babama verin. O görsün ve beni sevsin" sözleri kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı. Anadolu Ajansı'nın (AA), "Yılın Fotoğrafları" oylamasında "Yaşam" kategorisinde birinci olan, "Gözyaşı'nın babası için çağrısı karşılık buldu" adlı fotoğrafa Cumhurbaşkanı Erdoğan da oy vermişti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, SURİYELİ GÖZYAŞI VE AİLESİNİ KABUL ETTİ

HAYALİ GERÇEK OLDU

Gözyaşı da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisinin yer aldığı fotoğrafa oy verdiğini öğrendiğinde duygularını, "Erdoğan amca babamla benim fotoğrafımı görmüş, mutlu olduk. Onu çok seviyorum, inşallah kendisini görmeyi çok istiyorum. Türkiye'de olmamızı o sağladı. İnşallah onu bir gün görürüm. Kendisini çok seviyorum. Allah ondan razı olsun" demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kucağına aldığı Gözyaşı'na, AA'nın 2016 Yıllığı'nda, babasıyla birlikte yer aldığı ve yarışmada birinci olan "Gözyaşı'nın babası için çağrısı karşılık buldu" adlı fotoğrafı gösterdi.

5 yaşındaki Gözyaşı'nın, babasının tedavi edileceğini duyduğu andaki sevincini yansıtan 'Gözyaşının çağrısı babası için karşılık buldu' adlı fotoğraf, AA'nın yarışmasında birinci olmuştu.