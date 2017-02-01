Ergenekon’un kumpas mühimmatı Feto’dan

Ergenekon kumpasında ele geçirilen en büyük mühimmatın emekli binbaşı Fikret Emek’in annesi Emine Emek’in evine FETÖ tarafından konulduğu ortaya çıktı. Talimat Feto’nun halasının oğlu Kazım Avcı’dan geldi. Emek, örgütün avukatı Dokumacı tarafından korundu

Ergenekon'da ele geçirilen en büyük mühimmat FETÖ'nün tezgahı çıktı. Ergenekon soruşturmalarında annesi Emine Emek'in Eskişehir'deki evinde en büyük mühimmat bulunan emekli binbaşı Fikret Emek'in gözaltına alındığında FETÖ tarafından korunduğu anlaşıldı. Eskişehir'de ele geçirilen el bombalarının Cumhuriyet gazetesine atılan bomba ile aynı seride olduğu tespit edilmesine rağmen dönemin özel yetkili İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi, Fikret Emek'i Ergenekon üyeliğinden değil silah ve mühimmat bulundurmaktan tutukladı. Ergenekon soruşturmasını yürüten İstanbul Emniyet Müdürlüğü de Emek'in Ergenekon sanıklarıyla bağlantısı olmadığına yönelik rapor hazırladı. Oysa Emek'in FETÖ'yle bağlantıları dikkat çekici. İşte o bağlantılar:

Emek'in avukatı Mustafa Dokumacı TÜBİTAK Hukuk Müşaviri olmasına rağmen FETÖ adına kritik davalara bakıyordu. Dokumacı, 15 Temmuz sonrası yurtdışına kaçtı.







TALİMAT FETÖ'CÜ İMAMDAN

FETÖ çatı iddianamesinde örgütün eski imamlarından Çetin Acar "Fikret Emek, bombaları Kazım Avcı'nın talimatıyla sakladı. Annesi, Ankara'ya gelerek Avcı'yla görüştü. Oğluna sahip çıkılmadığı yönünde şikayetlerde bulundu" diye ifade verdi.

Avcı, terör örgütü FETÖ lideri Fetullah Gülen'in halasının oğluydu. 1997'de FETÖ üyesi bürokratların katıldığı bir toplantıda imamlık yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı'nda ve TBMM Milli Saraylar Daire Başkanlığı Dolmabahçe Sarayı'nda çalıştı. Avcı, aynı davada Fikret Emek'i tanımadığını söyledi. Annesi Emine Emek olduğunu düşündüğü biriyle çay bahçesinde karşılaştığını ve kendisine oğlu Fikret Emek için dua ettiğini anlattı.

FETÖ'nün çatı iddianamesinde; Fikret Emek'in FETÖ tarafından korunduğuna yönelik tanık ifadesi de var. Tanık Z.Ç., 2009'da dönemin istihbarat daire başkan yardımcısı olan ve 15 Temmuz darbe girişimine aktif olarak katılan Ayhan Falakalı'nın makamında kendisine Ergenekon davası sanıklarından Fikret Emek'in bu işin (Ergenekon) içinde olmadığını söylediğini anlattı.

Ergenekon soruşturması, 12 Haziran 2007'de Ümraniye'de bir gecekonduda 27 el bombasının bulunmasıyla başlamış, soruşturmanın seyri 27 Haziran 2007'de Emine Emek'in evinde bomba ve silah bulununca değişmişti.

Emek, 2013'te İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından karara bağlanan Ergenekon davasında 41 yıl 4 ay hapse çarptırılmıştı. Ergenekon davasının çökmesinin ardından 2014'te İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tahliye edildi. Şu an serbest.





Fikret Emek'in annesinin Eskişehir'deki evinde 11 kilo C-3 tipi plastik patlayıcı, 1 adet Kanas tipi dürbünlü tüfek, bir Kalaşnikof, 1 av tüfeği, 10 el bombası ve çok sayıda mermi ele geçirildi.