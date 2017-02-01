‘Evet’ için 7 neden

AK Parti'de anayasa değişikliği referandumu hazırlıkları tüm hızıyla sürerken sloganlardan broşürlere kadar her alanda kapsamlı bir mutfak çalışması yapılıyor.

AK Parti Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz referandum hazırlıklarını SABAH'a anlattı. Yılmaz, hazırladıkları kitapçıkta referandumda vatandaşın "Evet" demesi için 7 nedeni şöyle sıraladı:

İSTİKRAR: Yeni sistemle kalıcı istikrara kurumsal garanti verilecek. Son 15 yılda ülkede istikrar sağlandı ama bu kalıcı değil, bu partiye ve kişiye bağlı bir istikrardı. Yeni sistemle bunu garanti altına alıyoruz, kalıcı hale getiriyoruz. Halkımız buna 'evet' diyecektir.

ETKİLİ İDARE: Vatandaş hızlı işleyen bir idareye, bürokrasiye 'evet' diyecek. Daha az bürokrasi, daha hızlı büyümeye 'evet' diyecek. Kararnamelerle hızlı düzenleme imkânı olacak.

DEMOKRASİ: Vesayete son verilecek. Bunun tasfiye süreci tamamlanacak. Meclis'in doğrudan belirlenmesi ile milli irade güç kazanacak. Cumhurbaşkanlığı milletin makamı olarak tescillenmiş olacak. Vatandaş yüzde 69'la "ben seçeceğim cumhurbaşkanını" dedi. Eksik kaldı. Eksik unsurları tamamlayıp bu süreci bitirmiş olacağız. Güçlü yasama, güçlü icraat.

REFAH: Ekonomide olduğu gibi güvenlik politikalarında da hız katacak. Terörle mücadele, huzura güç verecek. Kurumsal yenilenmeyle bu sürece katkıda bulunacak. Refah seviyesi yükselecek.

MECLİS: Meclisimizin ve milletvekillerimizin güç kazandığı bir sistem olacak. Yasama yetkisi artık Meclis'te. Hükümetler tasarı gönderemeyecek. Kanunlarla ilgili her şey Meclis kontrolünde olacak. Meclis ilk defa HSKY'ya üye seçecek. Hem Cumhurbaşkanı hem de Meclis'e seçimleri yenileme imkânı verilecek. Halkın temsil gücü artacak.

BİRLİK-HUZUR: Birlik ve huzur pekişecek. Seçimi kazanmak için yüzde 50'nin oyu gerekiyor. Merkez siyaset güçlenecek. Devlet değil milletin merkezi güçlenecek. Siyasetçiler kendilerini farklı kesimlere açılmak zorunda hissedecek. Siyasette uzlaşma, diyalog kültürü gelişecek.

GÜÇ KATACAK: Sadece içerde değil, dışarıda da Türkiye'ye güç katacak. Fırtınalı bir dönemden geçiyoruz. Bölgemizde sınırların yeniden masaya koyulduğu bir dönemden geçiyoruz. Bu fırtınalı dönemden en az hasarla çıkmamız için güçlü bir devlete sahip olmamız gerekiyor.

***

MEYDANLARIN DİLİ BÜTÜNLEŞTİRİCİ OLACAK

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, referandum sürecinde partilerin birbirini suçlayıcı ifadelerden uzak durması gerektiğini söyledi. Yazıcı, "Biz parti olarak bütünleyici dil kullanacağız. Ötekileştirmeye geçit vermeyeceğiz. İtici, ötekileştirici, başkalaştırıcı bir dil kullanmayacağız" dedi. Vatandaşın içerik bilmeden, kümeleşmeler olmasını, sistemin getirilerine bakmadan bu kümeleşmelere göre oy vermesini istemiyoruz" diye konuştu.

Zübeyde YALÇIN/ANKARA