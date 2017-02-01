‘Evlerde askeri lise sorularını çözdük’

Milliyet’in 2015 ve 2016’da Gülen ile görüştüğünü duyurduğu Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda görevli teğmen Yıldırım Kılıçarslan, cemaatin evlerde askeri lise sınavı sorularını çözdürdüğünü anlattı.

2015 ve 2016'da iki kez Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) lideri Fetullah Gülen ile görüştüğü ortaya çıkan Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görevli teğmen Yıldırım Kılıçarslan, cemaat ile ilkokul 7. sınıfta tanıştığını belirti. Milliyet Gazetesi'nin dün "Gülen'le iki kez görüştük" haberinin ardından Kılıçarslan ifadesinde, özetle şunları söyledi:

SINAVDAN ÖNCE SORU: Askeri lise sınavından önce gittiğimiz evlerde daha önce çıkmış askeri lise sınavı soruları olduğunu düşündüğüm sorular çözdürülüyordu. Sınavı kazandığım belli olduktan sonra spor ve mülakat testi için İstanbul Kuleli Askeri Lisesi'ne gittim. Buraya gitmeden önce Mehmet abi ne tür sorular sorulduğunu ve nasıl cevap vereceğimizi anlattı. TSK'da İzmirçiğli'de 2016 Mayıs ayına kadar pilot adayı olarak kaldım. Bu süreçte 19 ay ABD'de pilotaj eğitimi aldım. Akıncı üssünde F-16 kursiyer pilotu olarak göreve başladım. 141. filoda kursiyer pilotuyum. Bizden sorumlu yüzbaşı Hüseyin Türk ve yüzbaşı Ahmet Tosun, onun üstü filo komutanı yarbay Hakan Karakuş'tur. Onun da üssü Kurmay Albay Ahmet Özçetin ve Üs Komutanı Tuğgeneral Hakan Evrim'e karşı sorumluyum. Ben filoda kursiyer teğmenim. Akıncı 4. Ana Jet Üssü'nde biz F-16 pilotaj eğitimi almaya başladık.