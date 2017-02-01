FETÖ suikastçısı son anda yakalandı!

Manisa'da FETÖ'nün belini kıran savcı Kazım Özsoy'a, örgütün saldırı düzenleyeceği belirlendi. Suikastçı yapılan operasyonla son anda yakalandı.

Manisa Emniyet Müdürlüğü'ne FETÖ'nün dershane ve yurtlarından sorumlu olan ve 24 Ekim 2016'da örgüt üyeliği suçlamasıyla tutuklanan Nurullah Aykır'ın savcılara yönelik suikast için bir kişiyle para karşılığı anlaştığı yönünde istihbarat geldi. Yapılan istihbarat çalışmasında hedefteki ismin FETÖ'ye büyük darbe vuran Manisa Cumhuriyet Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Cumhuriyet Savcısı Kazım Özsoy olduğu belirlendi. Polis suikastçıya ulaşmak için FETÖ'nün dershane imamı Nurullah Aykır'ın çevresini takibe aldı.

PARAYI ALMAYA GELDİ

Akşam'ın haberine göre Suikastçı Aykır'ın eşi ile para konusunda temasa geçince operasyon başlatıldı. FETÖ'nün inşaatlarında çalışan Hasan B. ile Aykır'ın cezaevine girmeden önce suikast için 18 bin TL'ye anlaştığı paranın 11 bin TL'sini peşin verdiği belirlendi. Hasan B., paranın geri kalanını almak için Aykır'ın eşinin evine gidince polis baskın yaptı. Hasan B. suikast parasının geri kalanını alırken yakalandı.

"İÇERİDEN ALDIKLARI YARDIMLA HAKİM VE SAVCILARI ŞEHİT EDECEKLERDİ"

FETÖ mağduru emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, İzmir adliyesine yapılan saldırının FETÖ tarafından yönlendirildiğini belirterek, hedefin FETÖ davaları savcıları olduğunu söyledi. Başbuğ, asıl hedefin İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Okan Bato ve FETÖ ile bağlantılı davalara bakan diğer hakim ve savcılar olduğunu kaydetti. Patlatılan bombanın aldatmaca olduğunu belirten Başbuğ, "Oluşacak panikle birlikte teröristler adliyeye gireceklerdi. İçeriden alacakları yardımla, hedefleri olan hakim ve savcıları şehit etmeyi planlıyorlardı" dedi.

Artık çok ileri gidiyor

Hasan B. ifadesinde her şeyi itiraf etti. Aykır'ın FETÖ'ye Manisa'da büyük darbeler vuran savcı Kazım Özsoy için kendisine 'Burada çok ileri giden birisi var. Bu işi halleder misin' dediğini kendisinin de bunu kabul ettiğini söyledi.Hasan B. ifadesi alındıktan sonra tutuklandı.