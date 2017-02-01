Hainleri kimse savunmuyor

İzmir’de 152’si tutuklu 270 FETÖ’cünün yargılandığı duruşmada, Gülen’in savunması için baronun atadığı avukatın da aralarında bulunduğu 30 avukat davadan çekildi

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin, 152'si tutuklu 270 sanığın önceki gün başlayan dava duruşmasının görülmesine dün devam edildi. Bin 300 sayfalık iddianamenin, İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmesinin ardından FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin dava, Aliağa Ceza İnfaz Kurumu Kampusu'ndeki duruşma salonunda saat 09.30'da başladı.

SANIKLAR DA KATILDI

Duruşmada tutuklu sanıklar Ege Ordusu Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral Memduh Hakbilen, NATO Kara Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral Salih Sevil, Bornova 57. Topçu Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmed Nuri Başol, Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanı Tuğamiral Halil İbrahim Yıldız, Foça Batı Görev Grup Komutanı Tuğamiral Yaşar Çamur, Hava Teknik Okulları Komutanı Tümgeneral Ahmet Cural, Ulaştırma Personel ve Eğitim Komutanı Tümgeneral Mustafa İlter, İstihkam Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Osman Nadir Saylan, Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Süleyman Manka, Hava Eğitim Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğgeneral Veyis Savaş ile Gaziemir Hava Sınıf Okulları Komutanı Tuğgeneral Ersal Ölmez hazır bulundu.

DAVADAN ÇEKİLDİLER

Duruşmaya damgasını vuran ise baro tarafından atanan avukatların savunmadan çekilmesi oldu. CMK uyarınca FETÖ davasının bir numaralı sanığı Fetullah Gülen'i savunması için İzmir Barosu tarafından atanan avukat, Gülen'i savunmak istemediğine dair dilekçe yazarak istifa etti. Hemen ardından Fetullah Gülen dışındaki sanıklara atanan 30 avukat da davadan çekildi.