Huduti’ye ‘Cemal Gürsel’ rolü verilmiş

Darbeci orgeneral Adem Huduti, cuntacıların kendisine 1960 darbesinde emekli olmasına rağmen cuntacıların ihtilal lideri yaptığı Cemal Gürsel rolü verdiklerini söyledi

Malatya'da, darbe girişimiyle ilgili aralarında eski 2. Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti ile bazı general ve subayların da bulunduğu 76 şüpheli ile ilgili hazırlanan iddianamede ilginç detaylar yer aldı. 2. Ordu'nun eski komutanı Orgeneral Adem Huduti'nin iddianamede yer alan ifadesi şöyle: Bana 27 Mayıs 1960 darbesinde İzmir'den Ankara'ya getirilen ve darbenin yöneticisi yapılan Cemal Gürsel örneği verildi. Darbecilerin başına geçmem teklif edildi. Albay Bahadır Erdemli bana odadaki konuşmalar sırasında bu işten dönmeyeceklerini, ölümü göze aldıklarını, başarıya ulaşabilmek için kendilerinin başına benim geçmemi ve tüm idareyi elime almamı istedi. Geçmiş tarihte buna benzer ihtilallerde veya darbe teşebbüslerinde alt rütbeli subaylar kalkışma sonrasında ilk etapta olayla ilgisi bulunmayan herhangi bir orgenerali ikna etmek sureti ile başlarına geçirmişlerdir. Ben de emir komuta zinciri dışına çıkmamalarını, derhal silahlarını bırakmalarını, herhangi bir şekilde çatışmaya girmemelerini söyledim. Ancak ikna olmadılar" dedi. İddianamede, TSK içine sızmış FETÖ'cülerin, Adem Huduti'nin Ankara'ya gitmesi için 'Şemdinli'de karakola saldırı var' yalanıyla İnsanlı Keşif Uçağı hazırlattığına da yer verildi.





27 Mayıs 1960 darbesi sonrası ihtilal lideri yapılan Cemal Gürsel Türkiye'nin 4'üncü cumhurbaşkanı olmuştu.



Malatya'da hazırlanan iddiananmede Adem Huduti'nin de aralarında olduğu 76 darbeci için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.