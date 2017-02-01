İzmir'de 'Hayır'cı cemiyetten FETÖ skandalı

Geçtiğimiz günlerde “Hayır demenin önemini anlatmak için kapı kapı dolaşmalıyız” diyen Misket Dikmen’in başkanlığını yaptığı İzmir Gazeteciler Cemiyeti bir skandala imza attı. Cemiyetin yayın organı olan 9 Eylül Gazetesi’nde FETÖ propagandası yapıldı.

KANUN KAÇAKLARI SÜRGÜNDEKİ GAZETECİLER OLDU

Gazete 29 Ocak tarihli nüshasında İsveç merkezli Stockholm Center Freedom isimli FETÖ iştirakinin Türkiye'de basın özgürlüğüne ilişkin algı operasyonunu sayfasında aynen taşıdı. FETÖ'den aranan kanun kaçaklarının "sürgündeki gazeteciler" olarak nitelendirildiği haberde Türkiye'de basın özgürlüğünün olmadığı iddia edildi.

O PLATFORMUN BAŞKANI BÜYÜKELÇİ SUİKASTINI DUYURAN ZAMAN TEMSİLCİSİ!

Haberin satır araları ve imzası bulunan şirket incelendiğinde söz konusu raporun arkasından FETÖ çıktı. Kendisine platform başkanı ünvanı veren Abdullah Bozkurt'un 15 Temmuz sonrasında hakkında yakalama kararının ardından yurtdışına kaçtığı belirlendi. Geçmişte kapanan Today's Zaman Gazetesi'nin Ankara Temsilcisi olan Abdullah Bozkurt, Rus Büyükelçisine suikastten 3 gün önce attığı İngilizce twitter mesajında olacak saldırıyı biliyormuş gibi "Türkiye'de artık büyükelçiler güvende değil" paylaşımında bulunmuştu.

BOZKURT'UN SİTESİNDE PKK'YA ÖVGÜ

Ayrıca Abdullah Bozkurt'un başkanı olduğu yapının internet sitesinde terör örgütü PKK şirin gösterilmeye çalışıldı. Burada PKK'ya yardım etmekten cezaevinde bulunan Arzu Demir isimli gazeteciden övgüyle bahsedilirken, PKK'nın fotoğrafları da kullanılarak terör örgütü propagandası yapıldı.

MİLLETİN PARASIYLA GAZETE ÇIKARIP, MİLLETİ VURAN ALÇAKLARI ÖVMEK…

FETÖ propagandasıyla gündeme gelen 9 Eylül Gazetesi'nin 2012 yılından beri devletten resmi ilan desteği aldığı ortaya çıktı. Gazetede 15 Temmuz hain darbe girişimi öncesinde halen cezaevinde bulunan FETÖ'nün İzmir'deki merkez üssü sayılan kapatılan Yamanlar Koleji'nin Genel Müdürü Sabahattin Kasap köşe yazarlığı yapmış.

Kaynak: Sabah.com.tr