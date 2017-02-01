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Kadir Güntepe tutuklandı

  • Giriş Tarihi: 1.2.2017 21:31 Güncelleme Tarihi: 1.2.2017 22:44
Kadir Güntepe tutuklandı
Kadir Güntepe tutuklandı

Tokat'taki FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Beytüşşebap Kaymakamı Güntepe'nin tutuklandığı öğrenildi.

Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) mülkiye yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Beytüşşebap Kaymakamı Kadir Güntepe tutuklandı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY'nin mülkiye yapılanması soruşturması kapsamında bir süre önce Kayseri'de gözaltına alınan Güntepe, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından tutuklama istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen Güntepe tutuklandı.