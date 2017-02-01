Tokat'taki FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Beytüşşebap Kaymakamı Güntepe'nin tutuklandığı öğrenildi.
Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) mülkiye yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Beytüşşebap Kaymakamı Kadir Güntepe tutuklandı.
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY'nin mülkiye yapılanması soruşturması kapsamında bir süre önce Kayseri'de gözaltına alınan Güntepe, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgusunun ardından tutuklama istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen Güntepe tutuklandı.