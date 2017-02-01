Milyonluk fatura krizinde yeni detay! İlk 5 sıra CHP'li vekillere ait

Telekomünikasyon sektörü uzmanlarının, "Bu faturayı nasıl izah edecek anlamıyoruz" dediği CHP'li vekil Elif Doğan Türkmen'in 2 milyonluk faturasının ardından yeni bilgilere ulaşıldı. Başkanlık Divanı’nda en yüksek faturalarda ilk 5 sırayı CHP’lilerin aldığı öğrenildi.

2016 yılında cep telefonuyla konuşma ve seçmen mektupları ile TBMM'ye 1,2 milyon liralık fatura çıkaran CHP'li vekil Elif Doğan Türkmen'in, bu rakama nasıl ulaştığı uzmanları bile şaşırttı. İddiaya göre Türkmen'in ocak ayı fatura bedeli bile 794 bin TL. Başkanlık Divanı'nda en yüksek faturalarda ilk 5 sırayı CHP'lilerin aldığı ifade edildi. Uzmanlar, CHP'li vekil Türkmen'in, 1.2 milyonluk faturasının 857 asgari ücretlinin bir aylık gelirine eşit olduğuna dikkat çekti. Aynı şekilde, 1.2 milyon ekmek parasına tekabül eden faturayla, orta halli yaklaşık 12 daire alınabiliyor.

'HERHALDE FİLM İNDİRDİ'

Telekomünikasyon sektörü uzmanları cep telefonu operatörlerinin aylık 19 TL'den başlayıp 99 TL'ye kadar sınırsız konuşma kampanyaları olduğuna dikkat çekerek, "Bu faturayı nasıl izah edecek anlamıyoruz. Aylık 100 bin lira civarında bir rakam. Herhalde 7/24 telefonla konuşup, internetten film izledi ya da telefonunu şarjdan hiç çıkarmadan yurtdışı ile görüşme yaptı" tespitinde bulundu. TBMM tarafından karşılanan tutarın Meclis işleri için olduğunu vurgulayan bir yetkili bunun seçim amaçlı kullanılmasının yanlış olduğunun altını çizdi.

MECLİS'İ SUÇLADI

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adana Milletvekili olan Türkmen, rekor kırdığı haberleşme faturası nedeniyle özür dilemek yerine Meclisi suçladı: "Divan üyelerine verilen hakkı ben de kullandım. Bu kullanılan hak, tamamen seçmenlere, hemşerilerime, kamuoyuna yönelik bir bilgilendirme ve iletişim amaçlıdır."

İLK 5 SIRA CHP'Lİ VEKİLLERE AİT

Star gazetesinin haberine göre, TBMM, milletvekillerinin iki maaş kadar olan iletişim masraflarını karşılıyor. Bu da 30 bin TL'ye tekabül ediyor. İki maaşı geçen durumlarda doğan fark milletvekillerince ödeniyor. Ancak Meclis Divanı üyeleri için istisnai şekilde sınırsız limit uygulanıyor. Divan'ın AK Parti, CHP, MHP ve HDP'li üyeleri arasında en yüksek gelen faturalarda ilk 5 sırayı CHP'lilerin aldığı öğrenildi. CHP'de tek istisna Akif Hamzaçebi. Hamzaçebi'ye 7.500 TL'lik fatura geldiği belirlendi. İnternet ortamına düşen ve muhataplarınca yalanlanmayan Başkanlık Divanı üyelerinin faturalarında ilk 3 sıra ise şöyle: Elif Doğan Türkmen (CHP): 2016 yılı-1.108.842 TL (2017 Ocak ayı-794 bin), Emre Köprülü (CHP): 2016 yılı-373.457 TL, Özcan Purcu (CHP): 2016 yılı 181.905 TL.

TBMM: VEKİL BİLGİLENDİRİLDİ

TBMM'den milyonluk fatura olayıyla ilgili yapılan açıklamada da şunları kaydedildi: "Bakanlar Kurulu üyeleri hariç milletvekillerince ve TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatında kullanılan sabit telefon, mobil telefon, GSM ve belgegeçer hatlarının teknik tesis, bakım ve işletilmesi, bu hatlarla yapılan elektronik iletişim iş ve işlemleri ile posta gönderilerinden meydana gelen masrafın tahakkuk ve ödeme esasları yönetmelikle düzenlenmiştir. Kullanıcılar, bu yönetmelikte düzenlenen haberleşme araçlarının amacına uygun olarak kullanılmasından sorumludur. Milletvekillerin fatura bilgileri TBMM Milletvekili Hizmetleri Bakanlığı'nca dosyalarında veya elektronik ortamda bulunmaktadır. Bu bilgiler milletvekillerine e-posta yoluyla gönderilmektedir. Söz konusu milletvekilinin yaptığı harcamaların tutarının kendisine bildirilmediği ve haberinin olmadığı yönündeki beyanları gerçeği yansıtmamaktadır."

CHP'DE FATURA KRİZİ

CHP'li Elif Doğan Türkmen'in rekor faturası CHP'de tartışmalara yol açtı. Seçeneklerden biri, Türkmen'in ücreti geri ödemesi oldu. Ancak kabarık ücret bunu zorlaştırdı. Bir başka öneri ise, ücretin ödenmesi için milletvekillerinden para toplaması yönündeydi. CHP'liler bu öneriye sıcak bakmadı.