'Pırlanta partiler varken neden hep(!)...'

Engin Ardıç politika üretmeden yıllarca 'siyasi parti' olduğu iddiasıyla oy pusulalarında var olan partileri önceki gün görevi bırakan ve bırakırken de kendisinden başka herkesi suçlu ilan eden LDP Genel Başkanı Cem Toker üzerinden eleştirdi. İşte Ardıç'ın yazısından ilgili bölüm:

Fakat seçime giremeyecek olan diğer bir parti, DSP de genel başkanının deyimiyle "iktidara yürüdüğü" için, sonuçta başımıza kimin geleceğini biz anlayamadık vallahi...

Yürümekle yollar aşınmadığına göre, bol bol yürüsünler.

Motorlu taşıt kullansalar yolların aşınma tehlikesi vardı.

Görevi bırakan başkan, bırakma nedenini "basın ve ifade özgürlüğünün, yargıbağımsızlığının, hür seçimlerin rafa kaldırıldığı bir ülkede siyasi mücadele yapmanınçaresizliği ve yorgunluğu" olarak açıklıyor.

Ben size tercüme edivereyim:

Herhalde yorgunluk nedeniyle kongre yapamayan bir partinin kanuna göre seçimlere sokulmaması "hür seçimlerin rafa kaldırılması" oluyor.

Unutuyordum: LDP, üç yıl önce cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Ekmeleddin İhsanoğlu'nun desteklenmesi yönünde başkanlık divanı kararı almışmış...

Anlayamıyorum, böyle pırlanta gibi siyasi partilerimiz varken nasıl oluyor da seçimleri hep AKP kazanıyor yahu?

Acaba LDP'liler uzun bacaklı ve kıllarını kesen kişiler de ondan mı?

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