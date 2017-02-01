PKK, FETÖ ve MHP'li muhaliflerin ortak amacı

Hilal Kaplan 'HAYIR' kampanyasına katılanların ortak yönlerini bu grupların kendi cümleleri içerisinden çıkarıp okurlarına sundu. PKK elebaşı Cemil Bayık'tan MHP'deki muhalif kanada bir çok ismin açıklamasında bakın ortak nokta ne...

Kronolojik sıraya göre, şu açıklamaları alt alta koyup okuyalım. İlk alıntı PKK yöneticisi Cemil Bayık'a ait:

"Erdoğan ve Devlet Bahçeli bir araya gelmiş. Güya kendilerine göre bir komisyon kurup, anayasayı değiştireceklermiş. Yani bu, kurumsallaştırmak istedikleri faşizmin anayasasıdır. Erdoğan diyor ki, 'Ben PKK'yı ortadan sileceğim.' PKK'yı ortadan silemez, buna gücü yetmez."

(...) Bahçeli'ye muhaliflerin kurduğu "Türk Milliyetçileri 'Hayır' Diyor"Komitesi'nin açıklamasına göz atalım:

"30 Ocak 2017'de Türkiye'yi tek adam rejimine götürecek olan başkanlık sistemine geçiş için yapılan anayasa düzenlemelerini istişare etmek ve yürütülecek olan "Hayır" kampanyasının detaylarını görüşmek üzere bir araya geldiğimizi Türk milletine saygıyla duyururuz."

Bu durumda, PKK da, kendisine "Türk milliyetçisi" diyen Bahçeli'nin muhalifleri de 'Hayır' oyunda buluşuyor. Üstelik iki cenahın da argümanı 'tek adam rejimi'ne karşı çıkmak oluyor.

Lafın tamamı ahmağa söylenirmiş ve ben okurlarımı ahmak yerine koymak istemem doğrusu...

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PKK VE BAHÇELİ’NİN MUHALİFLERİ