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'nın yakalanan sı tutuklandı

İHA
  • Giriş Tarihi: 1.2.2017 15:32 Güncelleme Tarihi: 1.2.2017 15:53
PKK'nın yakalanan suikastçısı tutuklandı
PKK'nın yakalanan suikastçısı tutuklandı

'da terör örgütü 'ya yönelik düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı. Suikast eğitimi aldığı öğrenilen şüphelinin eylem hazırlığında olduğu iddia edildi.

Edinilen bilgilere göre, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü üyesi bir kadının İstanbul'da yaşadığı tespiti üzerine takip başlattı. Yapılan takiplerin ardından 26 Ocak tarihinde Kadıköy'de belirlenen adrese düzenlenen operasyonda Hatice S. (32) gözaltına alındı.

SUİKAST EĞİTİMİ ALMIŞ

Geçirildiği sağlık kontrolünün ardından emniyette sorguya alınan Hatice S.'nin 2015-2016 yıllarında terör örgütü PKK'nın kırsal yapılanmasına katılarak sabotaj ve suikast eğitimi aldığı ortaya çıktı. Bir süre önce İstanbul'a geldiği öğrenilen Hatice S.'nin eylem hazırlığında olduğu iddia edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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