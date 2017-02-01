Sinsi nefret organizasyonu İslamofobi'nin 2016 bilançosu

Batı ülkelerinde İslam ve Müslüman karşıtı saldırılarda büyük oranda artış gözleniyor. 2016 yılından Ocak 2017'ye kadar toplam 2800'den fazla islamofobik saldırı gerçekleştirildi. İşte Batıda yükselen İslamofobik saldırı bilançosu...

İslamofobi, son günlerde özellikle ABD ve Batı'daki ülkelerde büyük bir yükselişe geçti. Müslümanlara karşı duyulan ön yargı ve ayrımcılık beraberinde islam karşıtı saldırıları getirmeye başladı.

Batı ülkelerindeki islam ve müslümanlık karşıtı bazı gruplar ile terör örgütleri, onlarca yıldır çeşitli eylemler yaparak camilere, ibadethanelere ve müslüman derneklerine saldırı düzenliyor. Bu saldırılar son dönemde daha da artmaya başladı. Son olarak Kanada'da bir camiye saldıran teröristler, namaz kılan 6 kişiyi silahla katletti. İşte dünya genelinde yapılan islamofobik saldırıların 2017 yılı ve Ocak 2017 verileri... ABD: Amerika Birleşik Devletleri'nde yıllardır ırkçı örgütler tartışılıyor. Siyah-Beyaz ırk ayrımının yapıldığı ülkede İkiz Kule saldırısından sonra islamofobi, müslüman karşıtı örgütler tarafından yapılan propagandalar ile körüklendi. Donald Trump'ın başkan seçildiği Kasım seçimlerinden sonra ise ırkçılık yükselişe geçti. ABD'de bugüne kadar 450'den fazla islamofobik saldırı yapıldı. Bu saldırılar özellikle kasım seçimlerinden sonra daha da arttı.

ALMANYA: Teröre destek veren batılı ülkelerin başında gelen Almanya, islam, müslüman ve mültecilere yönelik ırkçı tutumlar da sergiliyor. Suriyeli mültecileri kabul etmemek için türlü bahaneleri öne süren ülkede hem camiler, hem müslümanlar hem de çeşitli ülkelerden göç eden mülteciler hedef alınıyor. Almanya'da bugüne kadar 260 islam karşıtı eylem düzenlendi. 664 sığınmacı müslüman mültecinin saldırıya uğradığı ülkede 60'dan fazla camiye saldırı düzenlendi.

AVUSTURYA: 90'dan fazla saldırı

BELÇİKA: Nüfusun yüzde 60'ı müslümanları tehdit olarak görüyor. Müslümanların yüzde 71'i kendilerinin terörist olarak görüldüğünü düşünüyor. Halbuki FETÖ, PKK, PYD ve DHKP-C gibi terör örgütlerine kucak açan ve teröristlere sahip çıkan ülkelerin başında Belçika yer alıyor. Ülkede 20'den fazla islamofobik saldırı gerçekleşti.

FRANSA: Müslüman karşıtı gösterilerin en yoğun olduğu ülkelerden birisi. Özellikle müslümanlar ile diğer dine mensup kişilerin karşı karşıya getirilmeye çalışıldığı ülkede 360'tan fazla saldırı oldu.

HOLLANDA: İslamofobik çevreler ülkede en çok camileri hedef alıyor. Öyle ki Hollanda'da yaşayan Türk vatandaşları ve diğer müslüman ülkelerin vatandaşları, ibadet için gittikleri camilerin, ibadet esnasında kapılarının kapalı tutulması konusunda şu günlerde çalışma yapmaya başladılar. Hollanda'da bugüne kadar 100'den fazla saldırı gerçekleşti. Bu saldırılardan 20'den fazlasında ise camiler hedef alındı.

İNGİLTERE: Birleşik Krallık'ta müslümanlara ait olan dernek ve camilere yapılan saldırı haberleri sık sık medyanın gündemine taşınıyor. Başkent Londra başta olmak üzere ülke genelinde bugüne kadar 1000'den fazla saldırı düzenlendi. Genel olarak bu saldırıların çoğu müslümanları hedef alsa da asıl hedefin yüzde 60'lık oranla müslüman kadınlara yönelik olduğu belirtiliyor.

İSVEÇ: 30'dan fazla saldırı

KANADA: İslam karşıtı saldırıların en az rastlandığı Kanada'da bugüne kadar 20'den fazla saldırı yapıldı. Bu saldırıların en büyüğü ise geçen günlerde bir camiye yapıldı ve saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti.

NORVEÇ: Norveç'te radikal sağcı Norveç Savunma Ligi ile Norveç'in İslamileşmesini Durdurma Hareketi taraftarlarınca onlarda kez İslamofobik saldırı gerçekleştirildi.

YUNANİSTAN: Darbe girişimi sonrasında Türkiye'den kaçan 8 firari FETÖ'cü askeri barındıran ve onları iade etmeyen Yunanistan'da ise müslüman mültecilere sözlü ve fiziki saldırılar yapıldı. 'İslam Avrupa Dışına' gibi söylemler de ise son günlerde artış yaşanıyor.