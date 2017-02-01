X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER Son dakika haberi: Zeytinburnu açıklarında gemi yan yattı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

Son dakika haberi: açıklarında yan yattı

AA
  • Giriş Tarihi: 1.2.2017 12:52 Güncelleme Tarihi: 1.2.2017 12:52
Son dakika haberi: Zeytinburnu açıklarında gemi yan yattı
Son dakika haberi: Zeytinburnu açıklarında gemi yan yattı

Kamboçya bayraklı ye Kıyı Emniyetine bağlı römorkörlerce müdahale ediliyor.

açıklarında demirli iken yan yatan, Kamboçya bayraklı Tallas isimli nin kurtarılması için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler çalışma yapıyor.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan açıklamada, saat 10.20 sıralarında Zeytinburnu açıklarında demirli olan Kamboçya bayraklı Tallas isimli geminin yan yattığı ihbarı üzerine, olay bölgesine 4 hızlı tahlisiye botunun sevk edildiği belirtildi.

GEMİNİN DURUMU KONTROL EDİLDİ

Yapılan çağrılara cevap alınamayan ve üzerinde de herhangi bir personele rastlanmayan geminin iskele tarafına 15 derece meyilli olduğunun rapor edildiği vurgulanan açıklamada, geminin durumunun kontrol edildiği bildirildi.

Açıklamada, kazazede gemiye müdahale edilmek üzere "Kurtarma 7" römorkörü ve bir kurtarma uzmanının olay yerine sevk edildiği bilgisine yer verildi.