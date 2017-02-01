Tecavüz ve infaz merkezi: Kandil

PKK’lı kadın teröristlerin ifadelerinden yola çıkılarak hazırlanan istihbarat raporunda örgütün kadınlara yönelik baskı, tehdit ve tecavüz dolu korkunç olaylarına yer verildi. İşte kandırılarak dağa çıkarılan kızların intihar ve infazla biten öyküleri...

PKK'lı kadın teröristlerden 10 yılda 571'i teslim oldu, 8 bin 661'i yakalandı. İstihbarat raporuna göre bölgenin kandırılarak dağa çıkarılan genç kızları Kandil'de seks kölesi gibi kullanıldı, tecavüze ve işkenceye maruz kaldı. Sesini çıkaran kadınlar 'ajan' olduğu bahane edilerek infaz edildi. Bazı kadınlar yaşadıklarına dayanamayıp intihar etti. Örgüt içinde tecavüze uğradığı duyulan ya da buna karşı çıkan bazı kadın teröristlerin ise öldürülüp cesetlerinin, operasyonların yapıldığı bölgelere bırakılarak güvenlik güçlerinin operasyonunda öldürülmüş gibi gösterildi. İşte tanık itirafçıların anlattıkları;



K.S. (32): 17 yaşındaki uzun boylu, sarışın Dilan ve 18 yaşındaki sarışın, yeşil gözlü Ağıt gibi 28 kadınla birlikte 2002-2003 arasında Cemal kod adlı Murat Karayılan'ın korumalığını yaptım. İstanbullu olan Dilan, 2002'de Karayılan'ın kendisine tecavüz etmesi nedeniyle el bombasıyla intihar etti. Karayılan'ın korkusundan kimse sesini çıkaramadı.



B. kod adlı S.K: Dilber adlı arkadaşa, Cuma kod adlı Cemil Bayık'ın tecavüz ettiği ortaya çıkmıştı. Bayık'ın emriyle infaz edildi. Örgüt yöneticilerinden Ali Haydar Kaytan'ın eşi Cemile Kaytan başka bir kampta hamile kalmıştı. 8 aylık çocuğu aldırılıp sobaya atılarak yakıldı. Örgütün ilk kadın mensuplarından olan Saime Aşkın, örgütteki terörist başlarının kadınlarla olan ilişkilerini eleştirmesi üzerine Kandil'de kendi eliyle kazdırıldığı mezarda kurşuna dizildi. Dr. Jiyan kod adlı Lamia Baski, uğradığı cinsel tacizler yüzünden Avrupa'daki ailesinin yanına dönmek isteyince Cemil Bayık tarafından 'ajan' ilan edilerek aylarca işkence gördü. Sonra kafasına sıkılan tek kurşunla öldürüldü.



Z. kod adlı B.Y.(24): Mağaranın sorumlusu beni herkesin gözü önünde taciz etti. Tepki gösterince hakkımda 'ajan' olabilir dedikodusu yaymaya başladı. İlk fırsatta kaçıp teslim oldum.



B. kod adlı F.G.(32): Silahlı iki kişi ağzımı kapatıp beni dağa kaçırdı. Mağarada 2 ay boyunca tecavüz ettiler. Kaçtım, teslim oldum.



Y. kod adlı H. K.(25): Bir köylümüz, PKK'nın Avrupa'da eğitim verdiğini istersem göndereceğini söyleyince örgüte katılmaya karar verdim. Kandil'de kaldığım sürede tecavüze uğrayan ve hamile kalan Suriyeli iki kadın gözümün önünde kurşuna dizildi. Halen Diyarbakır'da tutuklu K.C.'nin tecavüz ettiği Asmin Evin kod adlı Selma D. durum ortaya çıkınca infaz edilme korkusuyla kendi silahıyla intihar etti. PKK, kadın teröristi çatışmada ölmüş gibi açıkladı.





Bu kare PKK'lı Duran Kalkan'ın örgütün kandırdığı kızları nasıl kullandığını anlatıyor.



Ç. Kod adlı Ö.K.: "Bir gecede 3 ayrı kişi tecavüz etmeye kalkıştı. Şikayet ettiğim üst düzey kadın yönetici, "Hangimiz burada temiziz ki sen temiz kalacaksın" deyince özgürlük adına çıktığım dağda meğer köle olduğumu fark ettim. Tecrit cezası aldım."



S. kod adlı S.A.: 19 yaşında katıldım. Uğradığım tecavüzü bizzat Kandil'e giderek üst yönetime anlattım. Yönetim, sessiz kalmakla, aksi halde infazla tehdit etti. Kelareş Kampı'nda hücreye kapatıldım. Kamp sorumlusu "Cudi" kod adlı Seyithan Yılmaz ve "Çektar" kod adlı Aziz Çelikbilek'in de dahil olduğu 12 örgüt mensubu bana tecavüz etti. Yılmaz'ı bıçaklayıp kaçtım."





Bölgenin genç kızlarını kandırarak dağa çıkaran kadın yöneticiler ise sefa sürüyor.



ÖLDÜRÜP KAHRAMAN İLAN ETTİLER

Seks kölesi gibi kullanıldıktan sonra infaz edilen bir kadın teröristin öyküsü ise tüm vahşeti anlatmaya yeter: Hakkari'den örgüte katılan Zozan Tolhindan kod adlı Rabia Kaya (26), aynı gruptaki Andok kod adlı Barış Tekçe ve Murat kod adlı Halim Akman'ın tecavüzüne uğradı. Olay Kandil'de duyulunca, aynı kişiler Kaya'yı Kadı Dağı Çeltik mevkiinde döverek öldürdü. Cesedini askerin havadan ve karadan operasyon yaptığı Armutlu mevkiine attı. Örgüt, Kaya'nın 11 Ekim 2011'de askerin hava operasyonunda öldüğünü duyurdu. Aile cesedi bir türlü bulamadı. Örgüt cesedi 'kahraman' diyerek kardeşine teslim etti.





Murat Karayılan'ın tecavüz ettiği Dilan isimli terörist el bombasıyla intihar etmiş...



HAMİLE ROJİN'İ NEHRE ATTILAR

G. kod adlı G.Ö(26): "Ağabeyim çatışmada ölünce diğer ağabeyimle birlikte örgüte katıldım. Mardinli Rojin, örgüt yöneticisi tarafından tecavüz edilip hamile bırakılmıştı. Canlı olarak Dicle Nehri'ne atarak öldürdüler. Bizi de aynısını yapmakla tehdit ettiler.





Ş. kod adlı A.G: YJA'nın sorumlusu, Dicle Andok kod adlı Malatyalı kadın, Botan kod adlı Nizamettin T., Ekrem kod adlı Hıdır S. ve Türkmervan kod adlı üst yöneticilerin tecavüzüne uğruyordu. Örgütte kadınlara en çok düşkün olan Murat Karayılan ve Cemil Bayık'tır. Karayılan'ın korumalarından H. kod adlı kadın, sürekli ilişkiye zorlandığı için kaçarak sınırda teslim oldu.





Halen Diyarbakır'da tutuklu K.C.'nin tecavüz ettiği Asmin Evin kendi silahıyla intihar etti. Zozan Tolhindan, Barış Tekçe ve Halim Akman'ın tecavüzüne uğrayıp öldürüldü.