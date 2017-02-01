"Theresa May Türkiye'de çok güzel zaman geçirdi"

İngiltere’nin Türk kökenli Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Başbakan Theresa May’in geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği Türkiye ziyaretine ilişkin “Theresa Türkiye’de harika vakit geçirdi” dedi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Başbakan'in "Türkiye ziyareti çok verimli bir ziyaret oldu. Theresa çok güzel zaman geçirdi" dedi.

VERİMLİ BİR ZİYARET OLDU

Türkiye'yi ziyaret ederek bir dizi ticari anlaşmalar gerçekleştiren May'in bu ziyaretinin iki ülke ilişkileri açısından son derece önemli olduğunu ifade eden Johnson " Türkiye ve İngiltere'nin ilişkileri için verimli bir ziyaret oldu'' açıklamasında bulundu.

20 MİLYAR DOLAR SEVİYESİNE ÇIKACAK

İngiltere Başbakanı Theresa May geçtiğimiz hafta Türkiye'yi ziyaret etmiş ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile beraber yapılan görüşme sonrasında Türkiye ile ticaretin 15 milyar dolar seviyesinden 20 milyar dolar seviyesine çıkarma konusunda ortak bir karara varıldığı açıklaması yapılmıştı.