Yıldırım: Derhal o beyanatı düzeltmesi gerekir!

Başbakan Binali Yıldırım Sivil Toplum Farkındalık ödülleri töreninde yaptığı konuşmada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun önceki gün bir TV kanalında söylediği “Dayatma ile anayasa olmaz” sözüne sert çıktı ve “Derhal bu sözünü düzeltmeli” dedi.

MİLLİ İRADEYİ İNKAR EDİYOR

Bir Anayasa değişikliğimiz var. Bugün Anamuhalefet Partisi Genel Başkanı diyor ki "Dayatmayla Anayasa olmaz" "Hayyalessalah"

DERHAL O TALİHSİZ BEYANATI DÜZELTMELİ

Ya hu bu milleti meclisi yok saymak demek. Bunu meclis görüştü arkadaşlar. Millet iradesinin temsili neresi? Meclis. Temsilcileri de orada. Bütün bunlar ortada iken bu anayasa değişikliği dayatmadır demek siyaseti milli iradeyi inkar etmek demektir. Talihsiz bir beyanattır. Derhal düzeltmesini bekliyorum. Biz aslında mecliste Anayasa falan yapmadık. Yapılacak değişikliğini millete götürecek altyapıyı hazırladık.

MİLLETİ YOK SAYARSANIZ MİLLET DE SİZİ YOK SAYAR

Siz parlamenter sistem diyorsunuz. Biz de Başkanlık sistemi diyoruz. Yine çözüm var. Teklifinizi getirin Millete gidelim millet karar versin dedik. Buna da yanaşmadılar. Teklife de hayır diyeceksin. Olur. Ona da itirazımız yok ama demokrasiyi sindireceksin kardeşim. Öyle dayatma bilmem ne diye milli iradeyi yok sayarsanız gün gelir millet de sizi yok sayar.

Sabah

Başbakan Binali Yıldırım Sivil Toplum Farkındalık Ödülleri Töreni'nde konuştu