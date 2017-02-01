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'nin paylaştığı fotoğraflar Amerika'yı zor durumda bıraktı

  • Giriş Tarihi: 1.2.2017 08:44 Güncelleme Tarihi: 1.2.2017 08:46
YPG'nin paylaştığı fotoğraflar Amerika'yı zor durumda bıraktı
YPG'nin paylaştığı fotoğraflar Amerika'yı zor durumda bıraktı

Terör Örgütü 'nin başını çektiği destekli Suriye Demokratik Güçleri, ABD'nin kendilerine zırhlı personel taşıyıcı verdiğini duyurdu. ABD ise araçların Suriyeli Araplara gönderildiğini söyledi.

"DAHA ÖNCE BU KADAR YARDIM ALMAMIŞTIK"

Açıklamayı, terör örgütü 'nin yönettiği SDG sözcüsü Talal Silo Reuters'e yaptı. Silo 'nin kendilerine zırhlı personel taşıyıcı verdiğini duyurdu. Daha önce ABD'den bu tarz bir yardım almadıklarını, sadece hafif silah ve mühimmat aldıklarını söyleyen Sözcü ABD'nin kendilerine tam destek verdiğini belirtti.

ABD AÇIĞA ÇIKTI! AÇIKLAMA YAPMAK ZORUNDA KALDI

YPG-SDG'nin yaptığı açıklama ile teröristlere yardım konusunda zor durumda kalan ABD Savunma Bakanlığınca (Pentagon), açıklama yapmak zorunda kaldı. Pentagon sözcülerinden Binbaşı Adrian Rankine Galloway, AA muhabirine "Suriye Arap Koalisyonu'na zırhlı araç verildiği" açıklaması yaparken "Savunma Bakanlığının SDG'nin sadece Arap kısmına askeri malzeme desteği ve eğitim verme politikasının devam ettiğini söyleyebilirim" dedi.