14 yıllık hayal gerçek oluyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “14 yıllık hayalim” dediği şehir hastanelerinden ilki Mersin’de yarın açılıyor. 5 yıldızlı hastanede devlet patron, hastalar ise en iyiye layık vatandaş olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "14 yıllık hayalimdi" dediği şehir hastanelerinden ilki Mersin'de açılacak. İlk hasta kabulü yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın katılacağı açılış töreninin ardından başlayacak. 5 yıldızlı otel konforunda olan Mersin Şehir Hastanesi, bin 253 yatak kapasitesine sahip ve bünyesinde "hiperbarik oksijen tedavisi" yapılabilecek. 339.9 milyon dolarlık yatırım bedeli olan hastane sadece Mersin'e değil tüm Doğu Akdeniz'e hizmet verecek. Sağlık Bakanı Müsteşarı Eyüp Gümüş sanal hasta kabulleri ile olası hasta-kabul senaryoları üzerinde çalışmaların yürütüldüğünü belirterek şu bilgileri verdi: "Bu hastanede patron devlet, hastalar ise en iyisine layık vatandaş olacak. Hastanenin dış düzenlemesinden iç düzenlemesine kadar iç mimarlar, peyzaj, sosyolog ve psikologlara kadar uzmanlardan destek alarak çalışıldı. Hasta dosyaları elektronik olarak paylaşılacak. Kan ve idrar tüpleri borularla transfer edilecek. Hastanın aracını bir vale alacak. Hasta kabul elemanı hastaya yol göstererek tüm işlemlerinde yanında olacak. Her hastaya tuvaleti ve banyosu olan, televizyonlu, buzdolaplı, eşya dolaplı, beş yıldızlı otel konforuna sahip bir oda verilecek. Odalar, hasta ve refakatçinin psikolojisine uygun dizayn edilirken, yeşil, mavi, sarı gibi huzur veren renkler seçildi."







BU YIL 8 ŞEHİR HASTANESİ AÇILACAK

Kamu-özel ortaklığı modeli ile yapılan, toplamda 41 bin yataklı şehir hastanelerinden bu yıl sekizi açılacak. Ankara'da hizmete girecek Bilkent Şehir Hastanesi ise Avrupa'nın en büyüğü olacak. Mersin Şehir Hastanesi'nde odalar 5 yıldızlı otel konforunda. Katlar arası dolaşım yürüyen merdivenle.