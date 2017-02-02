Başbakan Yıldırım ve Merkel'den Kılıçdaroğlu'nun o iddiasına cevap!

Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Almanya Başbakanı Merkel’in Türkiye ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamasını işaret ederek, “Muhalefet endişelenmesin. Sayın Merkel’in seçimi var, benim orada oy hakkım yok. Bizim referandum var, Sayın Merkel’in oy hakkı yok. Türkiye’de Türk vatandaşları, Almanya’da da Alman seçmenler bu işe karar verecek” dedi. Almanya Başbakanı Merkel ise Türk halkının kendi kararını kendi vereceğini düşündüğünü belirterek “Benim bir ziyaretimin halkın kararını etkileyemeyeceğini düşünüyorum” dedi.

Başbakan Binali Yıldırım ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin ardından Çankaya Köşkü'nde ortak basın toplantısı düzenledi. Merkel, sözlerine bu zor dönemlerde bu kadar ayrıntılı görüşme olanağı bulmaları nedeniyle mutlu olduğunu belirterek başladı.

Yıldırım ile PKK'nın terör eylemleri hakkında da konuştuklarını söyleyen Merkel, Almanya'da PKK'yı terör örgütü olarak kabul edildiğini hatırlattı. Merkel, iki ülke içişleri bakanlarının bu konuda temasta olmayı sürdüreceklerinin altını çizdi.

Türkiye'de yaşayan 3 milyon Suriyeli mülteciye ilişkin durumu da ele aldıklarını belirten Merkel, "İki taraf için de 18 Mart 2016 tarihli anlaşmanın canlı tutulması gerekiyor." dedi.

Binali Yıldırım ile Kıbrıs konusunu da ele aldıklarını vurgulayan Merkel, bu konuda bir sonuç elde edilmesi gerektiğini ifade ettiklerini belirtti. Merkel, "Yunanistan, Kıbrıs, Türkiye ve bütün Avrupa Birliği için çok önemli bir konu bu." dedi.

Konuk başbakan, Irak ve Suriye'deki gelişmeleri ele aldıklarını belirterek, siyasi gelişmeleri destekleyerek kalıcı çözüm bulunması gerektiğinin altını çizdi. Merkel her zaman görüş alışverişinde olmak gerektiğini belirttiği konuşmasını, "Almanya'da yaşayan çok sayıda Türk kökenli kişiler nedeniyle bu işbirliğimizi sürdürme yükümlülüğümüz var, görüş ayrılıklarımız olsa bile." sözleriyle tamamladı.

"ZİYARETİMİN HALKIN KARARINI ETKİLEYEMEYECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Merkel, ziyaretinin referandum için destek olarak kullanılacağı yönündeki iddialara karşılık, zor dönemlerde siyasetçilerin birbirleriyle görüşmelerinin son derece önemli olduğunu belirtti. Türk halkının kendi kararını kendi vereceğini düşündüğünü söyleyen Merkel, "Benim bir ziyaretimin halkın kararını etkileyemeyeceğini düşünüyorum." görüşünü dile getirdi.

Bugün her konuyu ele aldıklarını, her iki tarafın da kabul etmediği hususları birbirine aktardığını söyleyen Merkel, "Ayrıca, görüşmelerimiz bugün tehdit konusunda gerçekleşmedi. En iyi çözümün nasıl olacağını konuştuk. Yapılması gerekenleri görüştük." diye konuştu.