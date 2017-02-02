CHP'nin hedefindeki rektör konuştu

'EVET' oyu kullanacağını açıkladıktan sonra HDP ile birlikte HAYIR diyen CHP'nin hedef gösterdiği Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Bircan'dan cevap: "Biz onların sevdiği rektörler gibi ikna odası açmıyoruz. Kendi görüşümüzü açıklıyoruz. Bundan da çekinecek değiliz"

BİZ ONLARIN SEDİĞİ REKTÖRLER GİBİ İKNA ODASI AÇMIYORUZ

Anayasa değişikliğine 'EVET' dediği için CHP'nin linç etmek istediği Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan'dan çarpıcı açıklamalar. Ülkenin menfaatine olduğunu düşündükleri her konuda görüş beyan etmenin anormal olmadığını aksine tam da olması gerektiğini belirten Bircan "Biz onların sevdiği akademisyenler, rektörler gibi kimseyi ikna odasına almıyoruz. Ben doğru olduğuna inandığım şeyi söylüyor kimseyi de buna zorlamıyorum. İnandığım şeyi söylemekten de çekinecek değilim" dedi.

CHP nasıl akademisyenler istiyor?