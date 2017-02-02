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'nin hedefindeki konuştu

SABAH İNTERNET
  • Giriş Tarihi: 2.2.2017 14:16
CHP'nin hedefindeki rektör konuştu
CHP'nin hedefindeki rektör konuştu

'EVET' oyu kullanacağını açıkladıktan sonra HDP ile birlikte HAYIR diyen 'nin hedef gösterdiği Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ü Bircan'dan cevap: "Biz onların sevdiği rektörler gibi ikna odası açmıyoruz. Kendi görüşümüzü açıklıyoruz. Bundan da çekinecek değiliz"

BİZ ONLARIN SEDİĞİ REKTÖRLER GİBİ İKNA ODASI AÇMIYORUZ

Anayasa değişikliğine 'EVET' dediği için 'nin linç etmek istediği Adnan Menderes Üniversitesi ü Prof. Dr. Cavit Bircan'dan çarpıcı açıklamalar. Ülkenin menfaatine olduğunu düşündükleri her konuda görüş beyan etmenin anormal olmadığını aksine tam da olması gerektiğini belirten Bircan "Biz onların sevdiği akademisyenler, rektörler gibi kimseyi ikna odasına almıyoruz. Ben doğru olduğuna inandığım şeyi söylüyor kimseyi de buna zorlamıyorum. İnandığım şeyi söylemekten de çekinecek değilim" dedi.

CHP nasıl akademisyenler istiyor?