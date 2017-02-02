CHP’nin yaptığı halka güvenmemek

Adalet Bakanı Bozdağ: Bir yandan halkın partisi olacaksınız öte yandan da halkın iradesine bir işin gitmesini engellemek için mahkemeye koşacaksınız. Halk tüm partilerden akıllı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bir televizyon kanalında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bozdağ'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:



ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ: Referandumda "Evet" denildiğinde Türkiye'de yeni bir sisteme geçilecek. CHP ve HDP karşı duruş ortaya koyarak birlikte hareket ediyor. CHP'nin halktan korkuyor ve bu nedenle anayasa değişikliğinin halka gitmesini engellemek için Anayasa Mahkemesi'ne götürüyor. Bir yandan halk partisi olacaksınız, halkın partisi olacaksınız öte yandan da halkın iradesine bir işin gitmesini engellemek için mahkemeye koşacaksınız. Bu doğru bir şey değil. Mahkemeye esasında CHP'nin hiç gitmemesi lazım. Halkın karar vereceği, hakemliğiyle, yargılamasıyla sonuçlanacak bir konunun Anayasa Mahkemesi'ne götürülmesi halka inanmamaktır, güvenmemektir. Türk halkı CHP Glideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, AK Parti'den, diğer partilerden daha akıllı. Cumhurbaşkanlığı sistemi tek adamlığı ortadan kaldırıyor.



FETO'NUN İADESİ: FETÖ elebaşı Fetullah Gülen medya ve ziyaretçiler aracılığıyla örgütü yönetmeye, mesajını iletmeye devam ediyor. ABD'de, Gülen'in hareket alanını kısıtlayıcı tedbir alınmadı. Trump yönetimiyle de bu konu en üst düzeyde konuşulacak, ele alınacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın, Dışişleri Bakanımızın, başka bakanlarımızın ziyaretlerinde birinci gündem maddeleri bu olacaktır, terör olacaktır. Benim de bizzat gündemim bu olacaktır." ifadelerini kullandı.



YUNANİSTAN'IN KARARI: Yargı üzerinden alınmış olsa da bu hükümetin iradesini de yansıtan bir karar gibi duruyor. Başka yerlerde de öyle. Biz şunu söylüyoruz, bundan sonra Türkiye olarak biz de bize kim adli yardımlaşma konusunda olumlu yaklaşıyorsa biz de onlara olumlu yaklaşacağız. Kim Türkiye'ye ihanet eden, Türkiye'de ağır suç işlemiş kişileri iade etmiyorsa biz de aynı ülkeye aynı kıstasları uygulayacağız.



FETÖ'NÜN GENERALİ: (CNN International televizyonunda konuşan bir kişinin Türkiye'ye yönelik değerlendirmelerinin hatırlatılması üzerine) Esas olan, Türk vatandaşı olan ve Türk ordusunda general düzeyine kadar yükselmiş olan kişilerin Türkiye devletine, Türk ordusuna, milletine ihanet etmeleridir. Türkiye devletini ispiyonluyorlar, ihbar ediyorlar, casusluk yapıyorlar. FETÖ'nün generali olduğu çok açık.



DOKUNULMAZLIĞI YOK: (FETÖ'den tutuklanan BM Uluslararası Ceza Mahkemeleri yargıcı emekli büyükelçi Aydın Sefa Akay'ın diplomatik dokunulmazlığı bulunduğu iddiası) Diplomatik dokunulmazlığı yok. Çünkü Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler, diplomatik dokunulmazlığa temel teşkil eden yazılı metinlerin hepsi çok açık.