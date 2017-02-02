Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Merkel'i kabulü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Almanya Başbakanı Angela Merkel'i kabulünde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), PKK ve DHKP-C terör örgütlerinin Almanya'daki faaliyetleri ve yapılanmaları hakkındaki endişeler paylaşılırken, örgüt faaliyetlerine göz yumulmasının müttefiklik ilişkisi ile bağdaşmadığı vurgulandı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Erdoğan'ın, Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunan Almanya Başbakanı Merkel'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulünde, terör örgütlerinin Almanya'daki faaliyetlerine dikkat çekildi.

Kabulde, PKK, FETÖ ve DHKP-C terör örgütlerinin Almanya'daki faaliyetleri ve yapılanmaları hakkındaki endişeler paylaşılırken, örgüt faaliyetlerine göz yumulmasının müttefiklik ilişkisi ile bağdaşmadığı ifade edildi.

Özellikle Alman medyasında Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) ile ilgili gündeme gelen ajanlık ithamının asılsız olduğu vurgulanarak, DİTİB'in Alman kanunlarına göre faaliyet gösteren bir kuruluş olduğu hatırlatıldı.

Türk-Alman ekonomik ilişkilerinde 2016 yılının ikinci yarısında başlayan iyileşmenin sürdürülmesi amacıyla atılacak adımların ele alınan konular arasında yer aldığı görüşmede, Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarının anayasa referandumunda oy verebilmeleri için gerekli kolaylığın sağlanması talebi de dile getirildi.

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Görüşmede, Türkiye'de basın özgürlüğü konusunda Alman makamları tarafından zaman zaman yanlış, eksik ve yanlı bilgilere dayanan açıklamalar yapıldığına işaret edildi.

Geri kabul anlaşması neticesinde Ege Denizi'ndeki ölümlerin sona ermesinde Merkel'in katkılarının önemli bulunduğuna vurgu yapılarak, Avrupa Birliği'nin bu konuda üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmediği kaydedildi.

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