HDP'nin çağrısıyla terör örgütü YPG'ye katıldılar

HDP'nin çağrısı üzerine 6-7 Ekim'den sonra Batman'dan PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG kamplarına katıldıktan bir süre sonra kaçan 15 yaşındaki İ.A, yaşadıklarını anlattı.

Savcılık ifadesinde, "Batman Belediyesi önünden kalkan minibüslerle arkadaşlarımın isteği doğrultusunda Kobani'ye geçtik. Orada bizi YPG sorumlusu bir örgüt mensubu karşıladı. Ben eve döneceğimi söyledim. Ancak 'eğitim aldıktan sonra dönersiniz' diyerek bırakmadılar." diyen İ.A. terör örgütü YPG mensuplarından yaklaşık 20 gün silah eğitimi aldığını söyledi.

Örgüte katıldıktan sonra büyük pişmanlık yaşadığını aktaran İ.A, ifadesinde şu bilgilere yer verdi:



"Babam 2015 yılında yanıma gelerek beni almak istedi. Ancak benim babamla gitmeme izin vermediler. İçerisinde bulunduğumuz binanın bir odasında babamla görüştüğüm sırada babam bana bin dolar verdi ve bir şekilde buradan kaçmamı söyledi."



"BİN DOLAR RÜŞVET VERDİM"



Bir süre sonra Suriye'de tanıştığı bir arkadaşından destek istediğini anlatan İ.A, babasının verdiği bin doları verdiği arkadaşının dayısının kaçmasına yardımcı olduğunu belirtti.



Savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece "Etkin Pişmanlık" hükümleri uygulanan İ.A'nın, adli kontrol şartıyla ailesine teslim edildiği öğrenildi.