‘Hâkim ve savcılar imamı’ ile 2 teğmen Kahramanmaraş’ta tutuklandı

ADANA: FETÖ'cü hâkim ve savcılara 'sohbet imamlığı' yaptığı belirlenen "Feridun" kod adlı Mehmet Muhittin Ö. (37) Mardin'de yakalandı.

Şüpheli tutuklandı.

KAHRAMANMARAŞ: FETÖ'nün 'hâkim ve savcılar imamı' ile 2 teğmen tutuklandı.

İSTANBUL: Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli 4 muvazzaf asker, ByLock kullandıkları gerekçesiyle tutuklandı.

ANKARA: ByLock'çu 16 eski asker ile meslekten ihraç edilen 2 öğretmen ve 1 binbaşı tutuklandı.

GAZİANTEP: 5. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda görevli 8 rütbeli asker tutuklandı.

TOKAT: 4 kaymakam tutuklandı.

TEKİRDAĞ: Tekirdağ merkezli 17 ilde gözaltına alınan 35 kişiden 10'u tutuklandı.

NEVŞEHİR: 7 kişi tutuklandı.

ŞANLIURFA: 19 şüpheli tutuklandı.

MANİSA: Manisa merkezli 5 ilde "ışık evleri"nde "abilik" yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı. Turgutlu'da ise aralarında Fetullah Gülen'in yeğeni M.A.S.'nin de bulunduğu 4 kişi adliyeye sevk edildi.

SİVAS: Daha önce meslekten ihraç edilen 11 polis memuru tutuklandı.

KOCAELİ: 8 eski polis tutuklandı.

MUŞ: Darbe gecesi 'Askerlere direnmeyin' talimatı veren 35 polis gözaltına alındı.

ESKİŞEHİR: 8 eski polis tutuklandı.

BALIKESİR: Örgütün 2 pilot imamı tutuklandı. Edremit'te de 1 kişi tutuklandı.

TRABZON: ByLock'çu 2 öğretmen tutuklandı.

Nazan ERDEM- Tahir Aşkın KISACIK- Alpaslan KÖRÜKÇÜ- Rıdvan UYSAL Mehmet YILDIRIM

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36 FETÖ ABLASI CEZAEVİNE

İstanbul 'da, FETÖ'ye finansman sağlayıp himmet topladıkları ve ByLock kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 40 kadın şüpheliden 36'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklananlar arasında, kurumdan uzaklaştırılan bir MİT mensubu ile "Anadolu Yakası 2'nci ablası" da yer alıyor.

Dilek YAMAN / ÖZEL İSTİHBARAT