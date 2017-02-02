HSYK Başkan Vekili’nden sert yalanlama!

HSYK Başkan Vekili Mehmet Yılmaz, HSYK’da ByLock krizi olduğu yönündeki haberlerle ilgili açıklama yaptı. Mehmet Yılmaz “Bugüne kadar HSYK tarafından ilgili kuruma iade edilen bir liste olmamış, kurulumuza iletilen ByLock kullanıcısı hakim ve Cumhuriyet savcıları hakkında titizlikle inceleme yapılarak ayrım gözetilmeksizin gereğine tevessül edilmiş, listede bulunan tüm hakim ve Cumhuriyet savcıları hakkında soruşturma, görevden uzaklaştırma ve meslekten ihraç işlemleri gerçekleştirilmiştir.” dedi.

HSYK Başkan Vekili Mehmet Yılmaz 'HSYK'da MİT'ten gelen ByLock'çu liste kirizi' başlıklı haberlerle ilgili açıklama yaptı. Yılmaz açıklamasında şunları belirtti; "HSYK'ya ulaşan 400'e yakın FETÖ'cü hakim ve savcılarla ilgili listenin içindeki isimlerin öneminden dolayı MİT'e yeniden kontrol edilmek üzere iade edildiği, bu durumun HSYK içerisinde krize neden olduğu, aynı listenin geri gönderilmesi üzerine yargıçlara operasyon başlatıldığı, bu 400 hakim ve savcının bulunduğu listenin tamamen görevden alınmasının yaratacağı infial ve adelete duyulacak güvenin daha da azalmasına yol açma ihtimali düşünülerek listenin küçük gruplara bölündüğü" iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır.

Bugüne kadar HSYK tarafından ilgili kuruma iade edilen bir liste olmamış, kurulumuza iletilen ByLock kullanıcısı hakim ve Cumhuriyet savcıları hakkında titizlikle inceleme yapılarak ayrım gözetilmeksizin gereğine tevessül edilmiş, listede bulunan tüm hakim ve Cumhuriyet savcıları hakkında soruşturma, görevden uzaklaştırma ve meslekten ihraç işlemleri gerçekleştirilmiştir.

Kaldı ki tüm ByLock kullanıcılarına ilişkin liste, ilgili kurum tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılıkları'nca gerekli soruşturma başlatılmıştır. Bu listede yer alanlarla ilgili olarak işlem yapmaktan kaçınılması mümkün değildir.

HSYK'nın seçimle işbaşına geldiği 2014 yılı Ekim ayından itibaren yargı içinde yer alan FETÖ/PDY üyesi hakim ve savcılara karşı hukuk içinde mücadele yürüttüğü ve özellikle 15 Temmuz darbe teşebbüsünün hemen ertesined en hızlı tepkiyi veren kurum olduğu da kamuoyunun malumudur.

Kamuoyunca bilinmelidir ki; bu süreç içerisinde tüm soruşturma, görevden uzaklaştırma ve ihraç kararları kurulumuzca oybirliği ile alınmıştır.

HSYK Genel Kurulu'nda haber içeriğinde yer verilen bir gruplaşmanın olmadığı, bu yöndeki iddianın gerçek dışı ve maksatlı olup, kötü niyet taşıdığı aşikardır."