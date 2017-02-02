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'nın FETÖ soruşturmasında Ağır Ceza Mahkeme Başkanına

AA
  • Giriş Tarihi: 2.2.2017 10:29
HSYK'nın FETÖ soruşturmasında Ağır Ceza Mahkeme Başkanına gözaltı
HSYK'nın FETÖ soruşturmasında Ağır Ceza Mahkeme Başkanına gözaltı

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu () 2. Dairesince, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında ByLock kullandığı iddiasıyla açığa alınan Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı na alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla hakkında soruşturma açılan ve dün 2. Dairesi tarafından yürütülen soruşturma tamamlanana kadar geçici olarak görevden uzaklaştırılan Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı F.M.A, Kırşehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince na alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

HSYK 2. Dairesi, FETÖ soruşturması kapsamında örgütün şifreli mesajlaşma uygulaması ByLock'u kullandığı iddiasıyla Ankara, Bursa, Safranbolu, Kırşehir, Sungurlu, Konya ve Erzurum'da görev yapan 7 hakim ve savcıyı açığa almıştı.