İngiliz Bakan: Avrupa Türkiye’yi anlayamadı

İngiliz Bakan Duncan: Türkiye’de 15 Temmuz’da yaşananlar, İngiltere’de askerlerin Kraliçe’yi öldürmeye kalkıp BBC’yi ele geçirmesiyle aynı. AB ülkeleri Türkiye’nin yaşadıklarını anlamadı

İngiltere Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve ABD'den Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan, 15 Temmuz darbe girişiminden FETÖ'nün sorumlu olduğuna inandığını belirterek, "AB ülkeleri Türkiye'nin yaşadıklarını ve hâlâ yaşadıklarını doğru anlamadı" dedi. 15 Temmuz sonrası Batı'dan Türkiye'ye bakan düzeyindeki ilk ziyareti gerçekleştiren Duncan, İngiliz Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu üyelerinin sorularını yanıtladı. "Birçok ülke parmağını sallarken, İngiltere'nin Türkiye'de 15 Temmuz'da neler olduğunu anlamaya çalıştığını" kaydetti.



TÜRKİYE'Yİ ANLAMALIYIZ

Türkiye'nin 15 Temmuz darbe girişimi sonrası yaşadığı travmayı henüz atlatamadığını, bunun yanı sıra PKK ve DEAŞ tehdidiyle de karşı karşıya olduğunu belirten bakan, darbe girişiminin boyutunun yıkıcı olduğunu dile getirip "Türkiye'nin yaşadıklarını anlamak zorundayız. Özellikle AB ülkeleri Türkiye'nin yaşadıklarını ve hâlâ yaşıyor olduklarını doğru anlamadı" dedi.



EVET GÜLEN SORUMLU

Komisyonun İşçi Partili üyesi Mike Gapes'in "Gülenci örgütün darbe girişiminden sorumlu olduğuna inanıyor musunuz?" sorusuna ise Duncan şu yanıtı verdi: "Evet. Devletin içine yerleşen bu örgüt, 15 Temmuz'da Türkiye'deki demokratik yapıyı devirmeye çalıştı. Bunun İngiltere'deki muadili, bir ordu birliğinin Whitehall'da tankları yürütmesi, Westminster Köprüsü'nde halka ateş açması, Kraliçe'yi ve Başbakan'ı öldürmeye çalışması, parlamentoyu bombalaması ve BBC'yi ele geçirmesi olurdu. Türkiye'de bunlar yaşandı."



KURMACA İDDİALARINA YANIT

İşçi Partili Mark Hendrick'in "Darbe girişiminin Türk hükümeti tarafından önceden bilindiğine" dair iddialar bulunduğunu dile getirmesi üzerine ise Alan Duncan "Türkiye'nin Başbakanıyla darbe girişiminden 3 gün sonra, bombalanmış bir parlamentoda görüştüm. Bunların kurmaca olduğunu düşünmüyorum. Bombalanmış bir parlamentoda, travmayı atlatamamış bir meclis başkanıyla bir araya geldim" dedi.