İşgalden farksız

“FETÖ’cülerin Meclis’i bombalaması ile Meclis-i Mebusan’ın kapanması farksızdır. Örgütün üyeleri fiyakalı okulları bitirmiş olabilir ama kalpleriyle zihinlerini bir şarlatana teslim ettiler”
Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Ödül Töreni, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Törende konuşan Erdoğan, "FETÖ'nün TBMM'yi bombalanması ile Osmanlı'nın Meclis-i Mebusan'ın kapanması aynı şeydir" dedi. Erdoğan şu mesajları verdi:
F KLAVYE ÖRNEĞİ: "Eğer siz kendi teknolojinizi, biliminizi üretemiyorsanız onun kültüründe ve değerinde belirleyici olamazsınız. Bakınız çok yalın iki örnek vereceğim. TÜBİTAK bir dönem milli yazılım sistemi arayışının ürünü olarak PARDUS'u üretiyor. Bu yazılımın kullanılacağı teknoloji bize ait olmadığı için tüm gayretlere rağmen yaygınlık kazanamadı. Aynı şekilde başbakanlığım döneminde kamu kurumlarında F klavye kullanılması konusunda bir genelge yayınlamıştım. Aradan geçen onca yıla rağmen bu konuda da ciddi bir ilerleme kaydedilemedi. Çünkü bu klavyenin kullanıldığı cihazı ve teknolojiyi üreten dolayısıyla onun kültürünü belirleyen biz değiliz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan "F klavye kullanılması için genelge yayınlamıştım"REDDİYE BİZDE ASLA YOKTUR: Bizim medeniyetimizde ve kültürümüzde dünyada iyi, güzel, faydalı olan ne varsa onu almak, kullanmak, geliştirmek vardır, reddiye asla yoktur. Burada sorun bilgisayarın kendisi değil o bilgisayarın insanların hayatına nasıl gireceğini ve nasıl kullanılacağını baz eden değerler sistemidir. Biz işte bu ilişkiyi kurmakta yaşadığımız tıkanıklıktan, yetersizlikten şikâyetçiyiz. Ar-Ge harcamalarımız tarihimizde ilk defa 2015'te 20 milyar doları aştı. Ama özel sektörün de bu Ar-Ge çalışmalarında payını alması lazım. Her şey 'devlet, devlet, devlet' dememeleri gerekiyor.
ZİHİNLERİNİ ŞARLATANA KİRALAMIŞLAR: Tarihimizdeki çalkantılara baktığımızda hepsinin arkasında cehaletin, ilmi geriliğin, kültürel yozlaşmanın bulunduğunu görürüz. Esasen bu sorunla günümüzde de mücadele ediyoruz. FETÖ denilen şer şebekesi milletimizin eğitim ve yardımlaşma konusundaki hassasiyetlerini istismar etmiştir. Bu örgütteki akademisyenler, yargı mensupları, polisler, askerler, işadamları fiyakalı oklulardan mezun olmuş olabilirler ama bu durum hakikatler karşısındaki cehaletlerini, kalplerini ve zihinlerini bir şarlatana kiralamış oldukları gerçeğini ortadan kaldırmaz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan "FETÖ denilen şer şebekesi..."MANKURTA DÖNMÜŞLER: Pek çok sapkın yapı gibi FETÖ'cüler de yollarını kaybetmişler, her biri sadece sahiplerinin emirlerini yapan birer mankurta dönmüşlerdir. FETÖ'nün TBMM'yi bombalanması ile Osmanlı'nın Meclis-i Mebusan'ın kapanması aynı şeydir. Aynı amaca yöneliktir. Her ikisi de milli iradenin tecelligâhı olan bu kurumları işlemez hale getirerek ülkenin işgaline zemin hazırlama amacı gütmüştür."
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Onlar birer mankurt!"İslam gelişmeyi emreder
"Dikkat ederseniz herkes Osmanlı'ya matbaanın geç girmesi üzerine ahkâm keser ama kimse kâğıdın Semerkand'dan dünyaya yayıldığını söylemez. Bizim coğrafyamızda rasathanelerde gözlem yapılırken, gemiler pusulayla yolunu bulurken, şifahanelerde ameliyatlar yapılırken dünyanın kalanında neler olduğunu çok iyi bilmemiz gerekir. Her fırsatta 'İslam gelişmeye manidir' diyenler tarihimizdeki İslam'ın gelişmeyi emreden örneklerini asla gündeme getirmezler."
Fetö'cülerin teslimiyeti...
"Bizim dinimizde 2 kavram var ki çok önemlidir. Biz ilah olarak Allah'tan başka bir güç asla tanımayız tanıyamayız. Diğeri de kulluktur, Allah'tan başka hiçbir güce kul olmadık olamayız. Fakat kalkıp da Pensilvanya'ya bu iki önemli itikadi başlığı teslim ederseniz orada her şey kaybedilir. Rabbimiz Kuran'da bize defalarca ne emrediyor 'Akletmez misiniz, düşünmez misiniz?' Buna karşı onlar da ne diyor 'Düşünme sadece sana söyleneni yap' diyor. Bunun adı yine Kurani ifadesiyle cehalettir."
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bu kör teslimiyetin adı cehalettir"İşte ödül kazananlar
TÜBA 2016 Akademi Ödülleri'ne Prof. Şerif Mardin, Prof. Mary-Claire King ve Prof. Omar Yaghi layık görüldü. Şerif Mardin ile Mary-Claire King, sağlık sorunları nedeniyle törene katılamadı. Başarılı Genç Bilim İnsanları (TÜBA-GEBİP) Ödülleri'ni 17 üniversiteden 31 bilim insanı kazandı. TÜBA-Bilimsel Telif ve Çeviri Eser Ödülleri kapsamında önerilen 146 eser arasından 2 eser Telif ve Çeviri Eser Ödülü'ne, 4 eser de Telif ve Çeviri Kayda Değer Eser Ödülü'ne layık görüldü.
YILDIRIM'LA GÖRÜŞTÜ
Cumhurbaşkanı Erdoğan dün ayrıca Külliye'de Başbakan Binali Yıldırım'ı kabul ederek yaklaşık 3 saat görüştü. Kabulün, olağan bir görüşme niteliğinde olduğu kaydedildi.