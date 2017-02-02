İşgalden farksız

“FETÖ’cülerin Meclis’i bombalaması ile Meclis-i Mebusan’ın kapanması farksızdır. Örgütün üyeleri fiyakalı okulları bitirmiş olabilir ama kalpleriyle zihinlerini bir şarlatana teslim ettiler”

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Ödül Töreni, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Törende konuşan Erdoğan, "FETÖ'nün TBMM'yi bombalanması ile Osmanlı'nın Meclis-i Mebusan'ın kapanması aynı şeydir" dedi. Erdoğan şu mesajları verdi:

F KLAVYE ÖRNEĞİ: "Eğer siz kendi teknolojinizi, biliminizi üretemiyorsanız onun kültüründe ve değerinde belirleyici olamazsınız. Bakınız çok yalın iki örnek vereceğim. TÜBİTAK bir dönem milli yazılım sistemi arayışının ürünü olarak PARDUS'u üretiyor. Bu yazılımın kullanılacağı teknoloji bize ait olmadığı için tüm gayretlere rağmen yaygınlık kazanamadı. Aynı şekilde başbakanlığım döneminde kamu kurumlarında F klavye kullanılması konusunda bir genelge yayınlamıştım. Aradan geçen onca yıla rağmen bu konuda da ciddi bir ilerleme kaydedilemedi. Çünkü bu klavyenin kullanıldığı cihazı ve teknolojiyi üreten dolayısıyla onun kültürünü belirleyen biz değiliz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "F klavye kullanılması için genelge yayınlamıştım"

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