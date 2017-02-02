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İşte lere sahip çıkan ülkeler

  • Giriş Tarihi: 2.2.2017 10:50
İşte mültecilere sahip çıkan ülkeler
İşte mültecilere sahip çıkan ülkeler

Önce FETÖ’nün tetikçisi Cumhuriyet gazetesinin yazarı Aslı Aydıntaşbaş, sonra FETÖ’cü firari hain Tarık Toros, son olarak da Doğan medyasının çok tartışılan ismi Nevşin Mengü “Keşke bizim de lere sahip çıkan bir Devlet Başkanımız” olsaydı diyerek Başbakanı’na güzelleme yapmıştı. Peki gerçekler böyle mi?

Gerçekler ise Cumhuriyet, Doğan ve FETÖ medyasında aktarıldığı gibi değil. Peki dünyada lerin durumu nedir? Suriyeli mültecilere hangi en çok hangi ülkeler sahip çıkıyor? Bu konuyu propaganda malzemesi olarak kullanan Batı kaç mülteciye ev sahipliği yapıyor? İşte rakamlarla dünyada mültecilere ev sahipliği yapan ülkeler…

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