Kartepe Hipodromu'na 250 polisle uyuşturucu operasyonu

Kocaeli'de 250 polisin katıldığı uyuşturucu madde operasyonunda, Kartepe Hipodromu'nda arama yapılıyor.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinasyonunda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Terörle Mücadele, Asayiş, Özel Harekat ve Çevik Kuvvet ekiplerince Kartepe Hipodromu'na baskın düzenlendi.

250 polisin katıldığı operasyonda, dedektör köpeklerle atların bulunduğu bölümlerde ve seyislerin kaldığı odalarda arama yapılıyor.

Operasyon, dronlarla havadan da takip ediliyor.