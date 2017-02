AK Parti’nin referandum stratejisi: Ekonomi ve güvenlik

Her bölge için ayrı yol haritası belirlenecek. Kampanyada bölgelerin hassasiyetleri dikkate alınacak

AK Parti, cumhurbaşkanlığı sistemi referandumu kampanyası öncesi toplumun beklentilerini belirlemek için bir çalışma yaptı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bu çalışmada ekonomi ve güvenliğin ön plana çıktığını belirterek, "Kampanya boyunca bu iki konuyu dikkate alarak çalışmalar yapacağız" dedi. Yılmaz, her bölge için ayrı bir yol haritası hazırlayacaklarını bildirdi. Bazı gazeteciler ile sohbet eden Yılmaz, toplumun önceliklerinin kendilerinin de önceliği olacağını, bu konuda çalışma yaptırdıklarını belirterek, "Toplumun genel beklentilerini tespit ediyoruz. Güvenlik ve ekonomi, işsizlik ön plana çıktı. Kampanya sürecinde bu iki konuyu dikkate alarak çalışmalar yapacağız. Yeni sistemle birlikte iki şey çok önemli olacak" dedi.



SİSTEM ÇÖZÜM GETİRECEK

Yeni sistemin bu iki konunun çözümü için de son derece önemli olduğunu ifade eden Yılmaz, şöyle dedi: "Sistem, istikrarı kalıcı hale getirecek. 5 sene boyunca siyasi takvim net olacak. Tesadüflere bağlı değil, belirsizlik olmayacak. Yatırımcıların düşmanı belirsizliktir. Artık bu olmayacak. Bürokrasi azalacak. Daha hızlı hareket eden bir idare olacak. Çok başlılık ortadan kalkacak. Kurumsal yeniliklerin devreye sokulması hızlanacak. Bütün bunlar ekonomiye ivme katacak. Güçlü bir hükümetin güvenlik politikalarının etkinliği artacak. Terörle mücadele daha hızlı olacak."



KARARSIZLARA ÖZEL KAMPANYA

Yılmaz, kararsız kitle için özel çalışmalar yapacaklarına dikkat çekerek, "Bir taraftan 'evet' diyenleri pekiştirmek, diğer taraftan kararsızları ikna etmek istiyoruz. Kararsızların büyük bölümü yeni sistemi tam olarak bilmiyor. Çünkü dezenformasyon var. Bilgi kirliliğini gidereceğiz" dedi. Yılmaz, yüz yüze görüşmeler, sosyal medya, bilbortlar ve medya başta olmak üzere tüm kanalları kullanacaklarını kaydetti.



BÖLGELERE ÖZEL YOL HARİTASI

Yılmaz, kampanya sürecinde değişik kitlelere ulaşacaklarının da altını çizerek, "Her bölgenin kendine göre bir gündemi var. Her bölge için ayrı bir yol haritası çıkaracağız. O bölgenin hassasiyetini dikkate alacağız. Ama genel bir kampanya stratejisi olacak. Referandum kampanyasında kullanılacak şarkı hazırlanıyor" diye konuştu.



Avrupalı kadınlara da anlatılacak

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı'nca, Avrupa'da yaşayan 150 Türk kadın temsilcinin katılacağı iki günlük eğitim ve istişare toplantısında Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve referandum süreci anlatılacak. Kadın Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenecek toplantı bugün ve yarın "AK Parti Genel Merkezi'nde Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) Kadın Kolları Eğitim ve İstişare Toplantısı" adıyla gerçekleştirilecek. Toplantıya 10 Avrupa ülkesinden 150 kadının katılması bekleniyor.