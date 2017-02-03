Başbakan Binali Yıldırım konuşuyor - CANLI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 14 yıllık hayalim dediği proje olan Şehir Hastanelerinin ilki açılıyor.

Mersin Şehir Hastanesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın katıldığı törenle hizmete giriyor.

Mersin'de açılan Şehir Hastanesi açılış töreninde konuşan Başbakan Binali Yıldırım, "Onlar hayır dedikçe direndikçe engelleri aşa aşa bugünlere geldik" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım konuşmasında şunları kaydetti: Şehir hastaneleri insanımızın sağlığına verdiğimiz değerin bir göstergesi ama ne yaptılar? Bunun için kanun çıkardılar, kanunu mahkemeye taşıdılar sonra başka bir mahkemeye taşıdılar. Ama inatta bir murattır dedik ve peşini bırakmadık. Bugün bütün engelleri aşarak bu muazzam eseri hizmetinize sunmuş oluyoruz.

Bu hastane adeta 5 yıldızlı otel konforunda olmuş. Bir sağlık külliyesi olarak hizmet verecek olan bu hastanede helikopter pistinden, kapalı-açık otoparka kadar, acil muayenelerin yapılacağı yerler ve daha birçok şey. Tam 1300 yatak, Mersin ihtiyacını, başka ülkelerden hastaların gelebileceği bir eser. 650 milyon harcandı. Mersin'e helal hoş olsun. Hükümet olarak Mersin'in ne kadar büyük bir potansiyel olduğunu biliyoruz. 15 yılda Mersin'e tam 16 katrilyonluk yatırım yaptık. Helal hoş olsun.

AYRINTILAR GELİYOR..

TÜRKİYE'NİN İLK ŞEHİR HASTANESİ