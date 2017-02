Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dertli olduğum, aşık olduğum projeydi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 14 yıllık hayalim dediği proje olan Şehir Hastanelerinin ilki Mersin'de açıldı. Açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan şehir hastaneleri projesi için "Dertli olduğum, aşık olduğum, bunu muhakkak yapmamız gerekir dediğim bir projeden bahsediyorum. Belediye başkanlığım döneminde dünyayı dolaşırken edindiğim bir projeydi bu. Arkadaşlarımla hep bunun hasbıhalini yapardık. Hamdolsun Mersin'de bunu gerçekleştirmenin memnuniyeti içindeyiz" dedi.

Mersin Şehir Hastanesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın katıldığı törenle hizmete girdi. Mersin Şehir Hastanesi ve Yapımı Tamamlanan Kamu Yatırımlarının Toplu Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu yatırımların her biri önemli ancak bir tanesi var ki ülkemiz için yeni bir dönemin başladığını ifade ediyor. Dertli olduğum, aşık olduğum, bunu muhakkak yapmamız gerekir dediğim bir projeden bahsediyorum. Belediye başkanlığım döneminde dünyayı dolaşırken edindiğim bir projeydi bu. Arkadaşlarımla hep bunun hasbıhalini yapardık. Hamdolsun Mersin'de bunu gerçekleştirmenin memnuniyeti içindeyiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satırlar şöyle:

Adana, Kayseri, Ankara, Bilkent ve Manisa şehir hastaneleri bunları izleyecek. 2023 yılında tamamı nitelikli olmak üzere 10 bin kişiye 32 bin yatak hedefine ulaşmış olacağız. Bu bir rekor. Tüm halkıma milletime sesleniyorum: Günlerdir ekranlarda izlediniz, Mersin şehir hastanesini izlediniz. Bugün resmi açılışını yapıyoruz. 375 bin kapalı alana sahip iftihar verici bir tesis. Şuraya dikkat edin: Hastanemizde her biri 33 metrekarelik, içinde banyosu, tuvaleti, refakatçi kanepesi... vs odalar var. 15-20 yıl önce o günleri hatırlıyorum. Ana muhalefetin başındaki zatın SGK'nın başında olduğu günleri hatırlıyorum. Affedersiniz ne banyo ne tuvalet bunların olmadığı günleri hatırlıyorum. Bunların zihniyeti kirli. İşte hastanemi görmek istiyorsun, gel Mersin, gel 81 vilayete. Şu anda burada 25 adet çift kişilik odalar var. Suit odalar var. Hastanemiz modern bir proje. Toplamda 1300 yatak var. Yeni hastanemizin 51 ameliyathanesi var. Öyle kuyruklarda falan beklemeyeceksiniz. Bu hastane kuyrukçu sisteme son veren bir hastanedir. En ileri teknik ve tedavi teknolojileriyle hizmet verecek.

Toplamda 1 milyar 100 milyon liralık açılış yapıyoruz. Ülkemizdeki sağlık sistemleri dünyanın her yerinden kat be kat üstün. Eksiğimiz, şu anda tıp fakültelerimizde doktorlarımız, hemşirelerimiz yetişiyor. Bir an önce bu eksiğimizi de gidereceğiz. Dünya buraya akacak. Bu adımlar atılırken birileri bunların farkında olmayabilir. Biz görevimizi yapıyoruz. Gelirken TOKİ'nin konutlarını gördünüz. İstiyoruz ki benim vatandaşım modern konutlar içinde yaşasın. Eski ABD Başkanı Obama bizde olan bir sağlık reformunu hayata geçirmeye çalıştı ama başaramadı. Biz başardık. Yaşı özellikle 40'ın üzerinde olanlar eski Türkiye'yi, hastanelerini çok iyi bilirler. Soruyorum o sisteme evet mi hayır mı? Olay bu kadar basit! Ey gidi günelr, hastane bulsanız doktor, doktor bulsanız cihaz bulamazdınız. İlaç bulsanız para bulamazdınız. Bırakın tedavi olmayı sağlam girenin hasta çıktığı bir süreç vardı.

Aslında biraz dertleşmek isterim. Devlet ve millet meselelerini duyuyorsunuz. Hepsinden önemlisi; işte İstanbul'da yaşadıklarımız. Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsünü açtık. Bunların hepsini duydunuz değil mi? Yakın zamanda Çukurova Havalimanının açılışını da 2018'de yapacağız. Hedefimiz Türkiye'yi dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri yapmak. Bu hedefe 2023'e kadar ulaşmak için kararlıyız. Evet mi? Siz evet dediniz zaten. Parlamento evet dedi, millette evet diyor. Burada gördüğüm manzara kurumlarımızın uyum ve iş birliği içinde çalıştıklarında şehirlerimize ne kadar güzel hizmet edebileceklerini gördük. Milletimize hayırlı olsun.

15 Temmuz gecesini hatırlıyorsunuz değil mi? O gece Mersin'in duruşu her türlü takdirin üzerindedir. Biz asla Mersin'e sırtını dönenlerden olmadık, olmayacağız. Mersin'e ve Mersinlilere ram olduk, böyle devam edeceğiz. Memleket ve millet meselelerine vakıf olan herkes bilir ki son 200 yılımız çalkantılarla ve arayışlarla geçmiştir. Bu dönem boyunca bedel ödeyen hep milletimiz oldu. Koskoca coğrafyaları kaybederken hep bedel ödedik. Darbeler, muhtıralar yüzünden bedel ödedik. Bedel ödeye ödeye gerçeği gördük. Milletin hiçe sayıldığı dönemlerde hep hüsrana uğradık. Son 60-70 yılda bu hakikati tüm çıplaklığıyla görebiliriz. Türkü, Kürdü, Lazı bizi böldüler. Soruyorum ben sizleri Türkü, Kürdü, Romanı ile ayırt ederek değil yaradandan ötürü sevdim. Çünkü bize ayrımcılık yakışmaz. Bugün Cumayı kıldığım camide müftümüzün güzel bir hutbesi vardı. Orada bir ara başlık önemliydi. Bizde ayrımcılık olamaz, şu ya da bu mezhep birer yorumdur. Biz İslam milletiyiz.

2007 Cumhurbaşkanlığı seçimini hatırlayın. 367 garabeti ortaya sürenlerin kimler olduğunu biliyorsunuz. Ülkenin meşru hükümetini devirmek için gayret gösterenler yine iş başında! Başaramayacaklar. Çünkü karşılarında millet var. Ne yaptılar? 17-25 Aralık'ta FETÖ'yü devreye soktular. Netice alamadılar. Bu sefer PKK'yı devreye soktular. 6-7 ekim ve 24 Temmuz. Çukur eylemlerine başladılar. Ama tüm bu süreçte milletimiz duruma el koydu. Bu böyle devam edecek. 15 Temmuz'da bu ihanet şebekesi gökten F-16'larla, modern silahlarla bomba yağdırdı. Ama benim milletim ne dedi: Doğacaktır vaadettiğin günler.. Mesele bitmiştir. İşte siz bunu yaptınız. Millet olarak bir miyiz, tek bayrak mıyız, tek vatan mıyız, tek devlet miyiz! Mesele bitmiştir. Nisan ayında sandık geldiğinde sandıkta evete hazır mıyız? Mersin geçmişteki gibi evelallah sandıkları patlatmaya hazır mı? Ama bunlar hazmedemez.

Bakın 25 yaştan 18 yaşa düştü seçilme yaşı. Yani seçme ve seçilme yaşı dünyada 56 ülkede 18. Niye Türkiye'de olmasın. Yahu bizim ecdadımız Fatih 23 yaşında bir çağ kapatıp çağ açtı. Biz onun torunlarıyız. Milletvekili sayısını 600'e çıkarmaya hazır mıyız? Biz diyoruz ki "Yol onun varlık onun gerisi hep angarya!"

