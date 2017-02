Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nisan ayında ‘evet'e hazır mıyız?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Nisan ayında sandık geldiğinde, sandıkta 'Evet'e hazır mıyız? Durmak yok yola devam mı? dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin Şehir Hastanesi'nin açılışında konuşma yaptı. Vatandaşlara şehir hastanesinin özelliklerini ve getireceği yenilikleri anlatan Erdoğan, "Şöyle o 15-20 yıl önce, 30 yıl önce o günleri hatırlıyorum. Ana muhalefetin başındaki zatın, Sosyal Sigortalar Kurumu'nun başında olduğu zamanı hatırlıyorum. Sağlam girersiniz hastaneden ne yazık ki sakat çıkarsınız. O günleri hatırlıyorum. Af edersiniz ne banyo ne tuvalet. Bunların olmadığı günleri hatırlıyorum. Çünkü bunların zihniyeti kirli. İşte buyurun şimdi hastane mi görmek istiyorsun, gel Mersin'e Mersin Şehir Hastanesi'ni gör. Git Yozgat'a onu gör, git 81 vilayete hepsini gör" diye konuştu.







-"BİR AN ÖNCE BU EKSİĞİ DE GİRECEĞİZ"-





Türkiye'deki sağlık hizmetlerinin hem sistem hem de kalite olarak Avrupa ve Amerika başta olmak üzere dünyanın her yerinden üstün olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eksiğimiz var. Nedir? Şu anda Tıp Fakültelerimizle birlikte doktorlarımızı yetiştiriyoruz. Bu eksiğimizi bu açığımızı da gidereceğiz. Hemşirelerimiz, sağlık memurlarımız bunları da yetiştiriyoruz. Bir an önce bu eksiği de gireceğiz. Bunu giderdikten sonra inanıyorum ki dünya şu anda olduğu gibi buraya akacak. Çünkü biz devleri bir sağlıklı nefese feda eden anlayışın öncüleriyiz" değerlendirmesinde bulundu.

"Milletimiz duruma el koydu"





-"BİZ BAŞARDIK"-





Amerika'da eski Başkan Obama bizde sağlık sisteminin çok küçük bir modeli sayılabilecek reformu hayata geçirmeye çalıştı ama başaramadı diyen Erdoğan, "Biz başardık. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışıyla hareket ederek ülkemizde her alanda olduğu gibi sağlık alanında da işte böyle bir sistemi inşa ettik. Yaşı özellikle şöyle 40'ın üzerinde olanlar eski Türkiye'yi o dönemin hastanelerini, kıt imkanlarını çok iyi bilirler. Hastane bulsanız doktor bulamazdınız. Doktor bulsanız cihaz bulamazdınız. Bir yıl sonraya röntgen. İlaç alamazsınız, doktor beş tane ilaç yazar ikisi var üçü yok. İlaç bulsanız para bulamazdınız. Bırakın tedavi olmayı sağlam girenin hasta çıktığı bir sağlık düzeni vardı." şeklinde konuştu.

"Dünya buraya akacak"











-MHP'Lİ BELEDİYEYE TEŞEKKÜR-





Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin otistik çocuklar eğitim merkezi, üst geçit ve köprü, altyapı, çevre düzenlemeleri, çocuk parkı ve spor tesislerinin de açılışının gerçekleştiği törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne de teşekkür etti.

"Son 200 yılımız çalkantılarla geçti"





-"BEN SİZLERİ YARADANDAN ÖTÜRÜ SEVDİM"-





"Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Çerkes'i, Gürcü'sü, Abaza'sı, Boşnak'ı, Arnavut'u bizi böldüler, parçaladılar" diyen Erdoğan, şöyle konuştu:





"Ben sizleri Türk'üyle Kürt'üyle Laz'ıyla Çerkes'iyle Gürcü'süyle Abaza'sıyla Boşnak'ıyla Roman'ıyla ayırt ederek değil, yaradandan ötürü sevdim. Çünkü bize ayrımcılık yakışmaz. Biz şu veya bu mezhep böyle bir ayrımcılık bizde olamaz bunların hepsi birer yorumdur. Biz İslam milletindeniz. Ve bizim kaynağımız, menşeimiz Hazreti Adem ile Havva'dır oradan geliyoruz.





-"PENSİLVANYA İLE KANDİL-İMRALI BİRLEŞTİ"-





Ülkenin seçilmiş hükümetini, bakanlarını, milletvekillerini hiçe sayarak kendi muhayyilelerini, kendi çıkarlarını dayatma isteyenlere karşı yıllarca mücadele ettik. 2007 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimini hatırlayın. Meclis'in iradesine karşı dönemin Cumhurbaşkanını ve yargısını arkalarına alarak bir 367 garabeti ortaya sürenlerin kimler olduğunu biliyorsunuz değil mi? ülkenin meşru hükümetini devitmek için gayret sarf edenleri biliyorsunuz değil mi? şimdi onlar yine iş başında ama başaramayacaklar çünkü karşılarında kim var? Millet var. ve bu millet buna fırsat vermeyecek. İşte bunları başaramayınca ne yaptılar? 17-25 Aralık'ta FETO'yu devreye sokup Emniyet-Yargı darbe girişimini başlattılar. Onunla da netice alamadılar. Bu sefer bölücü terör örgütünü onu sahaya sürdüler. Pensilvanya ile Kandil-İmralı birleşti."





-"'EVET'E HAZIR MIYIZ?"-





Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nisan ayında sandığın geleceğini söyleyerek, "Nisan ayında sandık geldiğinde, sandıkta 'Evet'e hazır mıyız? Durmak yok yola devam mı? Aman ha bak Mersin geçmişteki gibi evvel Allah sandıkları patlatmaya hazır mı?" sorularını sordu. Başkanlık sistemini öngören Anayasa değişiklik teklifiyle seçilme yaşının 18'e indirilmesinin ve milletvekili sayısının 550'den 600'e çıkarılmasının önemine dikkat çeken Erdoğan, "Çift kamaralıyken, Meclis ve Senato varken sayı kaçtı? 600 şimdi de 600'e çıkıyor olay bu kadar basit" dedi. Erdoğan, konuşmasını "Şehitlerin ruhuna" Fatiha okunmasını isteyerek bitirdi.