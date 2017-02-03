Darbecinin ilk talimatı: Başkanı al, CHP il başkanını oturt

Hain darbecilerin ilk icraatı Vali ve AK Partili belediye başkanını görevden almak olmuş. Bolu’daki iddianamade gelen ilk emir: AK Partili başkanı görevden al, CHP il başkanını koltuğa oturt

Bolu'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine yönelik soruşturma kapsamında kabul edilen iddianamede, 2 numaralı sanık olarak gösterilen Yarbay Veli Ceylan'ın, darbe girişimi gecesi Vali Aydın Baruş'a müdahale için 10 kişilik manga oluşturduğu belirtildi.

"YERİNE SEN OTUR"

İddianamede sözde "Bolu Düzce Sıkıyönetim Komutanı" olarak adı geçen, eski Bolu 2. Komando Tugayı Komutanı Tuğgeneral İsmail Güneşer'in eski Düzce İl Jandarma Komutanı Bilal Güvener'i aradığı ve "Ben Bolu-Düzce Sıkıyönetim Komutanı Tuğgeneral İsmail Güneşer, Valiyi hemen görevden alıyorsun, yerine sen otur, Belediye Başkanı kim orada, AK Partilidir. Onu da hemen al, CHP İl Başkanını Belediye Başkanlığı makamına oturt, Emniyet Müdürünü görevden al, oraya da şube müdürlerinden birini koy, ertesi gün oraya geleceğim" dediği belirtildi. Güneşer ve 9 rütbeli asker hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak. Davanın ilk duruşması 6 Mart'ta yapılacak. Darbe girişiminin Samsun ayağını yürüten Samsun Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Şükrü Eken hakkındaki iddianame de kabul edildi. Eken üç kez ağırlaştırılmış müebbet ile 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.